阿Sa蔡卓妍结婚丨老公林俊贤Elvis被爆曾玩交友app 女网红捶胸顿足叹错失良机 结局出现神逆转

43岁阿Sa蔡卓妍昨日（28日）在无预警下宣布与健身教练林俊贤Elvis结婚，两人婚讯令不少人大为惊喜，纷纷留言恭喜阿Sa蔡卓妍。贵为中环星级健身教练的林俊贤Elvis一夜间成为被关注的人物，身边必定有突如其来的「知心好友」，又或者爆出昔日情史。昨日女网红在小红书发文：「痛失当年和阿Sa老公喝酒的机会。」

女网红声称曾与林俊贤Elvis玩dating app

这名女网红贴了一张与林俊贤Elvis的IG对话截图并表示在IG看到这个男生结婚，而他的老婆像阿Sa：「结果一看新闻竟然真的是阿Sa，然后我很脸熟，就是我之前去玩dating app的时候加他。」事件惹来不少争议声。

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这名女网红又声称与林俊贤Elvis曾约过好几次出去喝酒：「我当时也是太老实了，我当时已经认识了其他男生，比较认真的我就拒绝了他，捶胸顿足呀。」不过事件已经是2021年发生的事，不少网民留言表示觉得女网红只是在蹭热度：「其实就是潜意识想表达自己曾经拒绝了女明星的老公来证明自己的魅力。」、「亦有网民觉得她现在贴出来的时间不太对：「你现在发出来不合适吧」、「其实你发出来没有人会说这个男的怎样怎样，毕竟2021，阿sa也还谈著 这个男的也年轻单身dating也正常，大家可能反倒松口气这个男的不是gay不会骗婚。」

这女网红辩称：「这个男生很好呀，我只是在惋惜当时怎么没去看一眼阿Sa未来老公长甚么样而已。」不过依然有网民继续狙击：「博取大家的注意力存在感。」、「约出来喝酒就对你有意思啦？」、「我老人家不太懂，没有见过怎么加上的联系方式？网友？？？」最后这女网红说：「没有说这个男的不好！！！！这个男的当时也是单身，很有礼貌，很nice，只是很惋惜没看到阿Sa未来的老公长甚么样！」作为中环星级健身教练林俊贤Elvis背景绝不失礼，指他的课堂时薪高达2,000港元，月入近10万元，事业有成。昨日《星岛头条》独家直击林俊贤现身位于中环的健身室，期间他前往银行，听到记者讲恭喜，他不知所措带笑挥手想避开镜头，当记者提到终于与蔡卓妍拉埋天窗，他连声讲多谢立即折返银行，问到新婚即开工是否要努力揾钱养老婆蔡卓妍，他笑言要勤力工作。

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