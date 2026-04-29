邱士缙未婚妻Alina巴黎叹高级菜误订19人枱变「包场」 认大头虾︰婚戒买平啲
更新时间：12:14 2026-04-29 HKT
发布时间：12:14 2026-04-29 HKT
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MIRROR成员邱士缙（Stanley）未婚妻李炘颐（Alina）出席电影《穿PRADA的恶魔2》首映礼（28日），Alina对于早前在社交网诉说旅行虾碌事，与3位友人于巴黎享用一顿高级Fine Dining，岂料到达餐厅后，原来她误订了19个人，而账单显示930欧罗 （9300港元），最后收到email多收875欧罗 （8750港元）。
邱士缙未婚妻李炘颐买平婚戒因为呢个原因
Alina认衰，笑称那一刻成个人震晒，就当是送给自己生日派对。谈到未婚夫邱士缙得知她发生虾碌事，有何反应？她说：「佢话『又系咁呀』！」指毋需对方畀钱，两人财政独立。谈到年底举行婚礼，问准备情况如何？她笑说︰「发现未买结婚戒指！我好虾碌担心遗失，会买平一点，而姊妹团有6人。」
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