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i-dle曹薇娟格仔裙配珍珠复古造型现身澳门Vivienne Westwood珠宝展 广东话打招呼冧粉丝 预告6月启德骚见大家 

影视圈
更新时间：08:00 2026-04-29 HKT
发布时间：08:00 2026-04-29 HKT

韩国女团i-dle成员曹薇娟（MIYEON）及卢瀚霆（Anson Lo）昨日以嘉宾身份到澳门出席Vivienne Westwood《她和她的珠宝展》开幕典礼，澳娱综合度假股份有限公司常务董事何超凤、已故「西太后」Vivienne Westwood的老公兼品牌现任创意总监Andreas Kronthaler亦有出席，数百「神徒」（AL粉丝暱称）带著应援物到场支持，卢瀚霆现身即惹来全场「神徒」大叫，而他亦不停向神徒打招呼及摆心心甫士。

MIYEON格仔裙配珍珠造型最衬歌曲《Queencard》

受访时，MIYEON先用广东话讲「大家好，我系MIYEON！」向大家打招呼，她指今日的格仔裙配珍珠造型与自己歌曲《Queencard》最衬，提到i-dle现在正进行第四次世界巡回演唱会，MIYEON表示因为很久没有同粉丝见面，所以这个演出觉得好开心，6月启德亦会举行香港站演唱会，所以现在自己很期待。对于一直受粉丝的宠爱，MIYEON感谢大家一直以来的支持，又谓透过这个演唱会同大家见面都非常开心，六月在香港见！而MIYEON在离开前也用广东话讲「多谢」。

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