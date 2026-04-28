蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨阿Sa三位旧爱近况揭秘 陈伟霆秘婚生子 郑中基再离婚闹上法庭

现年43岁的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）宣布与健身教练林俊贤（Elvis）结婚，并大方分享婚照及婚戒。喜讯一出，除获大批圈中人送上祝贺外，同时让大众再次将目光投向阿Sa过往的三位旧爱，郑中基、陈伟霆、石恒聪的感情状况，引起网民关注。

蔡卓妍结婚丨三位旧爱以前夫郑中基最崎岖

回顾阿Sa蔡卓妍过往的情路，最为人熟知的莫过于与郑中基秘婚四年，曾与陈伟霆谱「姊弟恋」，以及与「百亿富三代」石恒聪的六年情。随著阿Sa觅得良缘，三位旧爱的感情生活也各有发展，目前以陈伟霆的婚姻最为圆满。

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蔡卓妍结婚丨郑中基去年爆离婚风波

阿Sa蔡卓妍与郑中基于2010年宣布离婚后，翌年郑中基与有线电视主播余思敏再婚，二人育有一子一女，却在去年爆出离婚，有传婚变与郑中基的经理人何庆湘有关。郑中基与前妻余思敏去年6月现身家事法庭，为赡养费闹出风波。

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蔡卓妍结婚丨陈伟霆秘婚生子荣升人父

阿Sa蔡卓妍离婚后与陈伟霆相恋5年，一直不被看好。陈伟霆在内地凭仙侠题材古装玄幻剧《古剑奇谭》爆红后，将发展重心放到内地，于2015年宣布分手消息，与阿Sa结束「姊弟恋」。2021年陈伟霆传出与内地名模何穗同回住所，令恋情曝光，陈伟霆与何穗去年10月宣布诞下一子，并承认二人已经结婚。

蔡卓妍结婚丨石恒聪感情状况扑朔迷离

阿Sa于2017年被爆与连诗雅旧爱「百亿麻将馆太子爷」石恒聪拍拖，二人爱情长跑六年，曾传出婚讯，可惜在2023年有传因第三者介入而分手。石恒聪曾传出与2022年港姐季军梁超怡交往，但拍拖半年已分开，曾有报道指石恒聪认为与阿Sa更合适，一度努力求复合，但随住蔡卓妍再婚，石恒聪的感情状况变得扑朔迷离。

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