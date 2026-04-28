张柏芝助阵周星驰原创IP《星星群侠传》 张艺兴林子聪同经典角色互动

由周星驰发起的原创IP《星星群侠传》引发关注，继星爷在官方账号「九五二七剧场」发布短片，邀请全球影迷参与共创之后，多位与星爷有渊源的艺人也加入互动。张艺兴、张柏芝以及「肥仔聪」 林子聪，近日分别拍摄互动短片，与《星星群侠传》中的角色趣味同框。

张柏芝、「食神周」同框

片中三人与动漫角色「食神周」和「包租婶」同框互动，一连串轻松有趣的桥段引发不少网友关注，轻松诙谐的表现方式令不少观众表示是「回忆杀」，不少人表示看到熟悉的角色以这样的方式再次出现，让人不由想起那些曾经陪伴成长的电影片段，也让人对这个新IP的后续发展产生更多好奇。

《星星群侠传》引入「全民共创」机制

《星星群侠传》是由周星驰旗下比高集团团队正在打造的全新原创IP项目，不同于传统由单一创作团队主导的叙事方式，这一作品尝试以群像结构展开故事，将观众熟悉的「小人物精神」延伸到一个更加开放的世界观之中。与此同时，项目也引入「全民共创」的参与机制，影迷与创作者可以通过投稿与投票参与角色与剧情的发展，让不同背景的创意都有机会进入这个不断扩展的故事世界。官方表示，部分优秀创意未来有机会被纳入正式内容体系，创作者也可能获得署名与收益分成。