陈炜演《正义女神》获赞有望封视后？自揭有读写障碍、曾为爱弃事业 罕谈入行辛酸曾被玩弄

陈炜近日与佘诗曼合作剧集《正义女神》今周已经进入结局篇，因为「言惠知」佘诗曼继女「邱天雪」乐珈嘉卷入「张景翔」冯皓扬被杀案，最后发现「张景翔」冯皓扬之死原来与「高成彬」刘倬昕有关，「高成彬」刘倬昕压轴回归，将剧情推向另一个高潮位。不少人对陈炜的演出大为赞赏，力推7度落空「最佳女主角」值得一个视后。

陈炜曾因婚姻失败失去自我价值

近日陈炜接受TVB的官方访问，在镜头前总是以女强人形象示人的陈炜坦言从来都是「恋爱脑」，更自揭曾因婚姻移居台湾而陷入人生最低谷，一度失去自我价值。她亦忆述初入行时的辛酸，试过被吊足4小时威也，最后发现根本没有这一场戏，还有一次在寒冬中拍摄《深宫计》时，因浸在冰冷池水数小时而情绪失控，罕有地在片场发怒。

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陈炜自揭有读写障碍难处理对白

陈炜今次在《正义女神》饰演资深大律师「高淑桦」，与「言惠知」佘诗曼因为「高成彬」刘倬昕而在庭上演连场唇枪舌剑的场口令人抖不过气，陈炜坦言觉得结局的一场戏是整套戏的最高潮，但因本身有读写障碍，陈炜花很多时间在处理对白：「读书嘅时候已经发现有呢个问题，考试答问题，我做极都做唔晒，够晒钟我仲喺度逐只字睇紧，所以而家入咗行都系咁，一定要聚精会神慢慢睇，睇完之后过滤再理解，反复练习可以讲得顺畅同有说服力。」曾经7度被提名「最佳女主角」的陈炜被网民力推值得一个视后，但她似乎未有太着紧并曾称：「睇到我，认同我就足够。」在访问上，陈炜自言性格被动，从不懂得争取，更笑言「加人工都冇争取过」：「无论系前友台定系而家公司，都不断有好多唔同嘅尝试同机会，不过当然主动去揾一啲机会，人生都可能会唔一样，但我觉得好似而家咁样都几舒服。」

陈炜吊足四个钟威也感觉被戏弄

选美出身的陈炜回想新人的阶段，有一个难忘的经历：「𠮶阵系第二套戏，喺绍兴一个湖上面拍摄， 艘船驶咗出去之后真系将我吊咗喺船头，感觉好似水上飘。𠮶阵我吊咗出去四个钟，但原来系冇呢场戏，我唔知道系咪畀人玩定系点样，最后剪咗几秒摆咗喺片头。」陈炜亦忆述拍摄《深宫计》时的一场戏而发火，当时剧组在古装街搭建了一个水池，要求一众妃嫔浸在水中述：「𠮶阵系冬天，好冻，差唔就嚟天光了，因为讲我𠮶个系公主池，所以有啲陈设系要换，本来只系有几句简单嘅对白，但系我浸咗喺水个几钟，耐性已经去到极限，所以系好嬲去闹人。」冷静过后，陈炜坦言感到不好意思，反省自己为何情绪这么差。

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陈炜自认「恋爱脑」拒做女强人

自认是「恋爱脑」的陈炜坦承无论过去还是现在，爱情在她生命中都占有极重份量。她忆述当年嫁到台湾后，为了陪伴前夫，选择完全放弃香港的演艺事业。「理想当然系陪伴伴侣，所以唔喺香港不如算喇，唔接嘢、唔拍戏，但系会觉得𠮶人系颓废咗，觉得自己冇乜人生价值，好似喺呢个社会冇乜贡献，做乜嘢都冇人在乎。」这次经历让她意识到，必须要找回自己，重拾对演戏的热情。幸好，她现在的丈夫非常支持她的工作，让她可以安心追寻自己喜欢的事业：「我从来都唔觉得自己系事业型女性，依家我对住老公嘅时候眼中都只有老公。」