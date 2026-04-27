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陈奕迅容祖儿力撑慈善摄影展 胡慧中汪玲罕有现身成焦点 耳鼻喉黄雅信医生分享心中梦幻世界

影视圈
更新时间：20:15 2026-04-27 HKT
发布时间：20:15 2026-04-27 HKT

一场别开生面的慈善摄影展《WONDERLAND》，其策展人并非全职摄影师，而是执业40年的耳鼻喉科专科医生黄雅信。他暂时放下手术刀，拿起相机，用镜头带领观众走入他心中的梦幻世界。展览一连三日在香港艺穗会举行，展出了黄医生游历全球、捕捉到的30多幅写实又疗愈心灵的作品。展览期间，大批乐坛巨星及名人亲身到场支持，场面热闹如颁奖礼。现身力撑的嘉宾包括陈奕迅、容祖儿、周柏豪、蔡一杰、孙耀威、陈淑兰、Tyson Yoshi，以及多位官商名人。此外，久未露面的汪玲、刘纬民，以及胡慧中与何志平夫妇亦罕有现身，成为另一焦点。

灵感源自童年童话与桃花源

谈到展览命名《WONDERLAND》，黄医生感性表示，灵感源自童年印象深刻的《爱丽丝梦游仙境》、《绿野仙踪》，以及陶渊明笔下的「桃花源」：「呢啲故事代表我内心追求嘅一个宁静、美丽又奇妙嘅世界。每次遇到打动我心灵嘅景物，我就会想起童年嘅梦想。」从2017年起投入摄影，经历疫情，再到2022年后积极踏足纳米比亚、斯洛文尼亚、冰岛及格陵兰等冷僻之地，黄医生坦言，行医多年见尽生死，一直渴望将十年来旅途中的感受与大众分享。今次精选作品逾30帧，部分更荣获多项国际摄影大奖。黄医生深信，触动心灵的影像对病人有疗愈作用。他特意在诊所挂上在中国拍摄的《爱的呼唤》一对白天鹅在湖中形成心形倒影，「有病人话我知，睇完呢张相之后，心情平静咗好多。」

黄雅信医生受17岁儿子启发

今次《WONDERLAND》慈善义卖所得收益，将全数捐赠予「善德基金会」，支持青少年发展工作。黄医生透露，促成这次善举的，原来是他17岁的儿子，7年前儿子参加了基金会的航天科技学习团后，人生观大大成长，更曾举办个人慈善摄影展：「我只不过系畀佢迟咗7年，我都希望帮到更多香港青少年，培养佢哋嘅正能量同社会责任感。」
 

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