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寒战1994丨魏浚笙自嘲天生「狠样」 被王丹妮踢爆不留手打断8枝道具棒球棍也吓亲 白只动作戏靠「撞样」替身代劳

影视圈
更新时间：18:45 2026-04-27 HKT
发布时间：18:45 2026-04-27 HKT

魏浚笙（Jeffrey）、王丹妮与白只今日到戏曲中心为电影《寒战1994》宣传。王丹妮在戏中饰演社团「老丸」大佬，Jeffrey与白只则扮演她的左右手，戏中有不少动作场面，拍摄前他们均接受了武术与枪械训练。王丹妮透露，自己更在家中苦练「小李飞刀」绝招，在片中大派用场。

王丹妮好惊魏浚笙狠样

王丹妮又指，片中白只造型霸气十足，Jeffrey造型10分特别，而充当打手的Jeffrey打得狠劲，她笑言：「见到Jeffrey个狠样，我也很惊。」Jeffrey说：「个狠样都练了很久，其实我天生就是一个狠样。」他这句话引来全场大笑。他又指，很钟意电影《古惑仔》，虽然当年自己未出世，但这次饰演的角色却令他有古惑仔的感觉。

王丹妮加码爆料魏浚笙大力打人

至于Jeffrey戏中打得凶狠，问他可有打伤对手？他尴尬地说：「拍动作戏难免有点损伤。」王丹妮爆他在片中使用的8、9枝道具棒球棍，几乎全数被打烂，加码爆料，更说：「在试戏时，我偷听到被Jeffrey打的人说，兄弟可以细力一点吗！」

白只转行做文戏替身

此外，白只在戏中的动作场面则由一位与他「撞样」的替身代劳，就连王丹妮也曾试过认错人，因她向对方（以为是白只）打招呼，但那位替身完全没有回应。白只笑言：「这套应该是我最后一套打戏，我也留电话及有问那位替身，如果日后要文戏替身，可以找我拍。」
 

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