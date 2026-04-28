「金牌司仪」何守信饭敍半个影视圈猛人撑场 曾齐创《欢乐今宵》经典 状态大勇酝酿回归？

有「金牌司仪」美誉的何守信（何B）今年3月底被资深制作人丘亚葵坐巴士时巧遇，曝光低调返港，之后又因约陈淑兰等好友饭敍，间接公开已留港逾月。近日何守信再有饭局照片流出，因聚会上有多位影视圈猛人出席，引发外界揣测是否有意复出。

《欢乐今宵》幕后Re-U

从公开的合照所见，饭局中的座上客位位都是昔日的幕后重量级人物，包括有前英皇娱乐及华星唱片高层吴雨、前TVB金牌监制何小慧，现为ViuTV母公司MakerVille行政总裁金广诚、TVB Music Group Limited（TMG）总裁何丽全与太太、商台行政总裁陈静娴。多位高层当年与何守信合作综艺节目《欢乐今宵》，今次难得聚首一堂，场面热闹。

何守信打扮时尚有活力

85岁的何守信身穿黑色休闲外套，内搭一件色彩缤纷的彩虹横纹衫，显得既时尚又有活力，脸上挂著温文的笑容，虽然已年过8旬，又有一头银丝，但气色红润，精神极好，仍然好精灵。

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何守信1965年毕业于现今香港浸会大学前身、香港浸会书院化学系，之后任职于化学公司，其后转到香港浸会书院任体育科助教。直到1969年由钟景辉介绍下，何守信加入TVB兼职任摔角等体育节目旁述员，亦曾为世界杯足球赛做旁述，3年后正式成为合约艺员，并加入长寿综合性节目《欢乐今宵》，一直主持至1987年离巢，翌年移民到加拿大多伦多。

陈丽斯收复「花王」

何守信因历年主持多个TVB大型节目，因而有「金牌司仪」之称。而何守信的感情生活同样精彩，曾在1973年与「影坛美人鱼」欧嘉慧结婚，之后有传汪明荃介入导致离婚。何守信曾与汪明荃拍拖三年，分手后与温柳媚、景黛音有过一段情。何守信曾被温柳媚指控一脚踏两船，直到恋上陈丽斯，二人在1996年结婚后，何守信才正式封盘。

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