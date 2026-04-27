李嘉欣偕胞姊两对夫妇结伴朝圣草蜢演唱会 李嘉明「眼镜大王」老公罕露面 去年继子结婚荣升奶奶

草蜢昨晚（26日）在红馆展开7场《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱会》首日演出，获大批圈中人到场支持。李嘉欣与老公许晋亨结伴到场外，原来其胞姊李嘉明夫妇也有同行，一行四人睇演唱会期间表现兴奋，李嘉欣更成功与台上的蔡一杰握手。

李嘉欣金发现身

李嘉欣染上一头金发，戴上蓝色Miu Miu Cap帽，以贴身牛仔背心配搭黑裤，打扮时尚又不失活力，与身穿粉色休闲外套的丈夫许晋亨手牵手恩爱抵达，面对镜头时展露亲切笑容。而跟随李嘉欣夫妇到场还有其胞姊李嘉明及姐夫，一行四人坐到演唱会的第一排位置，期间到快歌环节，李嘉欣一行人更十分投入起身狂欢，又与现场观众玩人浪。

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有指李嘉明在妹妹的介绍下，2010年与传拥高达10亿身家的「眼镜大王」顾毅勇结婚，二人育有一子，而李嘉明与顾毅勇前妻所生的继子关系不错。李嘉明婚后作风低调，甚少公开露面。

李嘉明继子世纪婚礼

顾毅勇与前妻的儿子去年11月在上海宝格丽酒店举行盛大婚礼，继母李嘉明以奶奶身份出席，并获继子敬茶。当时网上流出婚礼场面盛大，气派非凡又隆重，接新娘的车队更是阵容鼎盛，由铺满鲜红玫瑰挂上「J D8888」车牌的的劳斯莱斯领头，跟随多辆名贵房车，尽显雄厚财力。

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