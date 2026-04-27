IT狗2.0丨Frankie演得放对收视零压力 Stanley获AI回复仅记要谦虚？ 凌文龙爆女神级前辈客串迷倒全场

时隔4年，ViuTV剧集《IT狗 2.0》于4月27日首播，原班人马陈瑞辉（Frankie）、邱士缙（Stanley）、凌文龙及岑珈其再度合体。Stanley预告有多位神秘嘉宾客串，凌文龙透露其中一位是久别萤幕的「女神级前辈」，一出场即迷倒全场；Frankie亦承认MIRROR副队长Anson Kong会亮相。问及收视压力，4人异口同声表示没有，Frankie直言今次演得更放。Stanley搞笑分享曾问AI「自己是怎样的人」，获赞亲切努力，并提醒要谦虚。文 钟舜英、图 朱伟彦

MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）、邱士缙(Stanley)、凌文龙和岑珈其一起演出的ViuTV剧集《IT狗 2.0》，将于4月27日首播。这也是《IT狗》相隔4年后，原班人马再次回归。Stanley透露，这次将有多位神秘嘉宾客串，为保持惊喜不能说太多：「都是大家认识的人，一定有惊喜。」凌文龙补充：「其中一位在第二集出现，饰演我的上司，又靓又性感是女神级前辈，拍摄时她一出场全场都被迷倒，她久别萤幕但为人友善，绝对有惊喜。」Frankie则大方透露，MIRROR副队长Anson Kong（江𤒹生）也会客串，Stanley接着爆料，因AK有一首歌与《IT狗》有关联。

凌文龙待机缘来临再建导演梦

被问到对《IT狗 2.0》收视有否压力？四人异口同声表示没有。Frankie解释：「第一辑就觉得角色性格和发展空间，可以变得更极致、更放，所以这次我演得更开心。」凌文龙附和道，大家都很珍惜这次合作，拍完《IT狗》时曾讨论会否有第二辑，如今第二辑拍完了，也不知会否有第三辑，但大家就是很喜欢聚在一起演戏。而他早前曾说过的导演梦，因工作忙碌已经粉碎了，唯有等待机缘来临时，再建立属于凌文龙的导演梦。

Stanley都用AI？

Stanley也觉得没有收视压力，因剧集紧贴潮流。《IT狗》已提及AI，这次有更多相关内容。他搞笑地说曾问AI：「Stanley是怎样的人？」及「怎样令自己做得更好？」AI回答让他很开心：Stanley为人亲切，外界认同他很努力，形象健康，可继续这方向，但仅记要谦虚。Stanley笑着转述：「它还对我说『山上见』。（说到毫无缺点，你觉得AI会说谎吗？）我不知道，哈哈！不过AI建议我要多认识人，不要只活在自己的世界。」岑珈其笑指，AI的回答很有情绪价值，并与Frankie、凌文龙异口同声表示，也想问问AI自己是个怎样的人。

四子盼剧集为大家留深刻记忆

此外，之前岑珈其曾凭《IT狗》入围韩国釜山国际电影节竞逐「亚洲内容大奖」的最佳男配角奖项。问他这次真的没有压力？他笑说：「没有！我差点忘了这件事。当然希望可以获得更多提名，哈哈！不过获提名真的很感恩，亦很开心有人留意角色及看过我的演出，但我不会因为曾获提名，这次也一定要有提名，拍摄时以整个故事目标进发，不会刻意想突出自己角色，是专心想着如何令整部剧大家都喜欢和看得开心。」四子在这次合作中不分你我，只管齐心将剧集内容做得更精彩及丰富，令剧集为大家留下深刻记忆。



Frankie & Stanley Credit：

Stylist: Amissa Tsui

Top & Bottom: Loewe

Shoes: Christian Louboutin

Glasses: Gentle Monster Puyi Optical