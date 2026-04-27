Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MIRROR四子亮相澳门「2026WIEA微博国际娱乐盛典」 勇夺「年度瞩目团体」合唱《Sheesh》掀高潮

影视圈
更新时间：15:13 2026-04-27 HKT
发布时间：15:13 2026-04-27 HKT

「2026WIEA微博国际娱乐盛典」于4月25日至26日假澳门最大的室内场馆—银河综艺馆隆重举行。两晚的盛典云集来自中国内地、香港、韩国及泰国等地共十八组超人气艺人，透过星级阵容、精彩表演与多元舞台互动，为观众带来一场融汇娱乐魅力与潮流话题的年度盛会。

MIRROR四子望未来全员到齐参与

是次盛典汇聚多组备受瞩目的演出单位，多位实力艺人同台演出，星光熠熠。香港超人气组合 MIRROR 四位成员陈卓贤、卢瀚霆、吕爵安、姜涛于第二天登场，并荣获「年度瞩目团体」。姜涛表示，去年只有自己一人出席，今年很开心能与队友一同现身，希望未来可以全员到齐参与。Anson Lo带来《Charisma》及《Heartbreaker》medley，Ian献唱《树会流眼泪》，Edan演绎《E先生连环不幸事件》，姜涛则唱出《LAVA》。四子各自完成独唱后，最终合体演绎《Sheesh》，将现场气氛推至高峰。

RIIZE、Jay Park、Apink有份演出

其他演出艺人包括韩国人气男团RIIZE、唱作人Jay Park（朴宰范）、BAEKHYUN、Red Velvet 成员 IRENE、82MAJOR、Apink、STAYC、Hearts2Hearts、新人男子组合 LNGSHOT；泰国方面则有 BILLKIN、PP KRIT、Zee（李海海）、NuNew（林景云）、Thomas（庄星凯）及 Kong（朱俊荣）；中国内地艺人有DOMMIU 李由音及展轩。「2026 WIEA微博国际娱乐盛典」由中国最具影响力的社交媒体平台微博主办。作为国内外艺人与粉丝建立深度情感连接的重要平台，让全球娱乐无界。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
7小时前
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
21小时前
钻石山站情侣遭躁汉推跌 原列纠纷 再到警署誓言追究
01:18
钻石山站情侣遭躁汉推跌 报案誓言追究 警列袭击调查
突发
6小时前
六合彩50周年金多宝｜头奖$2.28亿5.2搅珠 网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
时事热话
5小时前
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
社会
4小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
楼市动向
6小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散情天霹雳：继续揾方法医
15:45
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散情天霹雳：继续揾方法医
影视圈
9小时前
茶皇殿44折叹海鲜餐！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
饮食
20小时前
水泉澳街市两档贩争执 其中一男持刀斩伤两人 当场被捕
00:41
水泉澳街市两档贩争执 其中一男持刀斩伤两人 当场被捕
突发
5小时前