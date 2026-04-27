MIRROR四子亮相澳门「2026WIEA微博国际娱乐盛典」 勇夺「年度瞩目团体」合唱《Sheesh》掀高潮

「2026WIEA微博国际娱乐盛典」于4月25日至26日假澳门最大的室内场馆—银河综艺馆隆重举行。两晚的盛典云集来自中国内地、香港、韩国及泰国等地共十八组超人气艺人，透过星级阵容、精彩表演与多元舞台互动，为观众带来一场融汇娱乐魅力与潮流话题的年度盛会。

MIRROR四子望未来全员到齐参与

是次盛典汇聚多组备受瞩目的演出单位，多位实力艺人同台演出，星光熠熠。香港超人气组合 MIRROR 四位成员陈卓贤、卢瀚霆、吕爵安、姜涛于第二天登场，并荣获「年度瞩目团体」。姜涛表示，去年只有自己一人出席，今年很开心能与队友一同现身，希望未来可以全员到齐参与。Anson Lo带来《Charisma》及《Heartbreaker》medley，Ian献唱《树会流眼泪》，Edan演绎《E先生连环不幸事件》，姜涛则唱出《LAVA》。四子各自完成独唱后，最终合体演绎《Sheesh》，将现场气氛推至高峰。

RIIZE、Jay Park、Apink有份演出

其他演出艺人包括韩国人气男团RIIZE、唱作人Jay Park（朴宰范）、BAEKHYUN、Red Velvet 成员 IRENE、82MAJOR、Apink、STAYC、Hearts2Hearts、新人男子组合 LNGSHOT；泰国方面则有 BILLKIN、PP KRIT、Zee（李海海）、NuNew（林景云）、Thomas（庄星凯）及 Kong（朱俊荣）；中国内地艺人有DOMMIU 李由音及展轩。「2026 WIEA微博国际娱乐盛典」由中国最具影响力的社交媒体平台微博主办。作为国内外艺人与粉丝建立深度情感连接的重要平台，让全球娱乐无界。