古天乐宣萱《无时空之恋》MV世纪激吻逐格睇 粉丝激动洗版：睇到喊 古老板舐脷期待咀戏

古天乐（古仔）与宣萱自电影《寻秦记》，吸纳大批CP粉丝，再度成为经典萤幕情侣，不少网民盼二人戏假情真。古天乐（古仔）与宣萱近日携手接拍广告，更推出合唱情歌《无时空之恋》，MV昨晚（26日）正式上线，因结尾一幕长达数秒的相拥激吻画面，掀起全网讨论。

古天乐宣萱相识逾30年

古天乐与宣萱相识长达超过30年，二人早年合作无间，最近因《寻秦记》翻Hit而再撮合二人合体工作。古天乐与宣萱近日推出新歌《无时空之恋》，二人在MV中与林峰一同演出，MV以微电影形式呈现，讲述古天乐与宣萱一段穿越时空演绎隔世情缘，从古代将军与恋人生离死别，到现代的久别重逢，情感铺陈极致。

古天乐宣萱MV感动网民

在《无时空之恋》MV中，高潮位莫过于古天乐与宣萱重遇后，在澎湃的情感驱使下相拥激吻。画面中，二人从深情对望到忘我拥吻，充满张力的演出，让粉丝看得面红心跳。MV首播后，网上瞬间被「洗版」，大量网民表示：「佢哋上次kiss已经系20年+之前」、「导演知道我哋想睇乜」、「我睇到喊，好感动」、「我冇谂过会有kiss scene」、「简直是世纪之吻」等。

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《无时空之恋》MV精华逐格睇：

宣萱爆古天乐对自己舐脷

宣萱与古天乐在《无时空之恋》MV首播后进行直播，二人分享拍摄瞩目吻戏的幕后趣事，原来是在人来人往的酒店大堂取景。宣萱表现相当专业称不感尴尬，相反古天乐表示：「你都唔知有途人行嚟行去，好彩有围栏咋，真系有少少尴尬。」宣萱接住爆料笑称，在导演喊开始前，古天乐对住自己做出「舐脷」的动作，让她忍俊不禁。

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由于《无时空之恋》MV的古装部分，交代古天乐将行军打仗，宣萱送上绣带结给对方，寓意即使未能相见也心心相印。谈到现实生活中觉得最有意义的定情信物，宣萱表示：「我觉得系颈链，因为一年365日都可以戴喺身，好似喜欢嘅人分秒陪位自己咁。」

宣萱大谈跟古天乐缘份

提到二人的喊戏成为焦点，宣萱夸赞古天乐的演技：「佢喊到咁，身边团队大赞佢影帝级演技，反而畀咗压力我。」古天乐则因为投入到场景中而受感动：「讲我哋前世有姻缘，加上现场又播紧只歌，觉得真系好感动啰。」古天乐透露自己在拍摄前后喊了三次：「加加埋埋喊咗十几分钟。（好攰？）好过瘾就真。」宣萱谈到最喜欢歌词「想见的人、天会安排」，感觉跟古天乐的关系相近：「我哋识咗30几年，但中间有十几年冇见，点知有次食饭撞到又行番埋一齐，每个人嘅相遇都系缘分！」

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古天乐宣萱成经典萤幕情侣：