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曹永廉18岁大仔惊喜现身弹结他 萧正楠羡慕想带萧哈哈睇骚 「独霸」儿子支持黄翠如复工

影视圈
更新时间：11:45 2026-04-27 HKT
发布时间：11:45 2026-04-27 HKT

由萧正楠和曹永廉等主持的TVB节目《夫妻肺片》晚上（26日）于电视城录影，萧正楠表示是来学习，因自己也是新手爸爸，指曹永廉大仔18岁，细女15岁，是最能分享育儿心得人。

曹永廉将「知心」唱「痴线」

二人早前与马国明齐齐在内地做骚，曹永廉儿子惊喜现身台上弹结他，一点也不怯场，令他这位uncle非常羡慕，笑谓等囝囝再大少少就带他去看自己的骚，「他现在睇我在屋企唱歌会拍手，要带他来现场睇骚，加深他的印象。」不过曹永廉否认要培育儿子入行，指儿子今年入读大学，虽然有夹band，但无对他讲过对这行有兴趣。讲到他们近日在内地开骚，曹永廉献唱《听说爱情回来过》时，将歌词中「知心的你曾找过我」的「知心」唱成「痴线」惹网民热议，不少网民都赞他非常可爱，曹永廉说：「这首歌有两个版本，本来是练了另一个，但开骚前两日觉得不如唱另一个，点知就出问题，我自己很不开心，虽然大家无怪我，但我觉得自己不够专业，之后会练好些。」不过萧正楠即笑说：「你咁认真就唔系度啦，观众就是钟意你呢样，你要keep住，继续唱痴线。」他们都说接下来仍会到内地开骚，希望这个三人组合长做长有。

曹永廉叫萧正楠去酒店住一个月

另外，黄翠如最近到外地拍节目，萧正楠指她还有约两星期回来，笑指这段时间「独霸」儿子，因时常陪儿子，指他近来很依赖自己，问到可需为黄翠如做心理准备，以防她离开太耐，令儿子对妈妈感到陌生？他说：「我好公平，囝囝叫我爸爸时，我都会叫他先叫妈妈，而且翠如回来后多陪儿子几日就会找回感觉，不担心他会对妈妈感陌生。我很支持她工作，始终她由怀孕到BB出世都无了很多自己的时间，现在又可以做她喜欢的事很好。」曹永廉就提议他等黄翠如回来后，自行到酒店住一个月，萧正楠笑著反驳：「隔离咩！」场面好笑。

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