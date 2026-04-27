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雨侨爆老公罗力威系「猪队友」 靠降噪耳机撑住换片喂奶 陈展鹏获提议用「煎pan」打匹克球

影视圈
更新时间：11:15 2026-04-27 HKT
发布时间：11:15 2026-04-27 HKT

陈展鹏和雨侨等晚上（26日）录影TVB节目《夫妻肺片》，分享育儿心得，雨侨直指老公罗力威在照顾小朋友方面是猪队友，赞他做男朋友和老公都很好，但做爸爸仍需学习，「小朋友出世后，他搞唔掂BB，不过他很努力去学，我们和家人住得远，所以好靠我们自己照顾，BB出世前都有上堂学换片喂奶等。」她指老公对声音很敏感，听到太嘈的声音会感觉耳膜撕裂，自觉要好好保护耳朵，所以仔女一嘈就会戴降噪耳机，最初遇到囡囡喊时更会离开屋企，等小朋友喊完再回家，现在已有进步，即使小朋友哭闹时仍会戴耳机，勉强地帮忙喂奶换片等，指大女现在5岁，细仔3岁，姊弟吵闹时也会戴上耳机，问到老公可有因孩子哭闹发过脾气？雨侨笑说：「好少，但他是一个严谨的爸爸，有很高要求。」

陈展鹏、雨侨发现BB睡觉会「变大头」

陈展鹏赞用耳机是好方法，虽然女儿现在已大，但如有第二个孩子可尝试这个方法，称女儿刚出世时，夫妻二人都鸡手鸭脚，怕换片时会表情狰狞，BB看到会害怕，他们都会笑住去换，又回忆了一件很神奇的事，「有段时间我会望住个女瞓觉，会见到她个头变大，真的很神奇。」雨侨闻言即表示认同，因她都见过孩子的头变大，笑指见到BB个头变大正是代表他在熟睡。另外，陈展鹏近日在社交平台分享打匹克球的片段，由于他的暱称是「煎pan」，有网民提议他可尝试用「煎pan」打波，令不少网民都赞好，陈展鹏笑谓无留意这个留言，但认为是好提议，或可在一些慈善活动尝试，又说已玩了匹克球一段时间，指打了乒乓波多年，想发展其他兴趣，而且太太单文柔和女儿都可一起打，是很好的亲子活动。

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