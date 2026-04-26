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狄龙称有合适电影想再拍戏 林家栋爆谢贤已戒雪茄身体好 《流星语》「囝囝」难忘张国荣唱住歌𠱁瞓觉

影视圈
更新时间：23:45 2026-04-26 HKT
发布时间：23:45 2026-04-26 HKT

林家栋、狄龙及张之亮导演等今日（26日）到文化中心出席「修复瑰宝 - 《流星语》」活动，当年演张国荣「儿子」的叶靖岚也有现身。狄龙一见林家栋鸡啄唔断，叮嘱他要好好照顾身体，问到近年养尊处优的狄龙现在是否专注在凑孙方面？他坦言现在是「微退（休）」，但若时间啱、戏又合适也会想再拍戏，因为退得太久就会生疏：「生疏对作品好似唔负责任咁，唔系几好，要保持住热度！」对于今次将《流星语》修复，狄龙坦言要感谢一班推手：「我哋呢部戏冇爆炸，冇枪战，温情为主，几好嘅，同埋对哥哥（张国荣）都系一个怀念。」多年来狄龙跟哥哥曾合作过不少经典电影，问到还有哪一部想再修复，他表示随缘，但在旁的林家栋即指是「我冇做大佬好耐」的《英雄本色》，狄龙听后即笑住点头赞成。

林家栋难忘被叫「栋Dee」

对于与狄龙的回忆，林家栋表示1993年还在电视台工作的时候，龙哥在隔篱厂练包青天，自己当时跟着万梓良，因为龙哥与万梓良当时是同事，所以有很多话题，自己就像细路般在旁边听，也学识很多：「头先佢嗌『栋Dee』，个名就系咁嚟，𠮶时成日碰面，所以印象好深。」不过他谓两人在《流》中没有很多对手戏，希望将来能有机会合作。狄龙指林家栋离开无线后拍电影闯了新出路，又做军人又做黑社会好搏，也大赞他在《手卷烟》中的演出有深度及多变化，加上他也做制作人，帮自己开拓很多路向。

哥哥曾做林家栋司机？

林家栋在《流》中饰演哥哥张国荣的同事，他指两人当年也有很多对手戏，戏中两人在沙滩诉心声，算是男人的浪漫，而私下两人也成为朋友，当时自己住清水湾，哥哥也经常载他回家，因两人也会去一位前辈家中打麻雀，笑指哥哥做他司机，「𠮶时我冇车，我停牌，佢就话「我车埋你」，点知𠮶个系两人座位，我问三个人点坐，佢话你迫小小坐Dog sit，佢真系揸架波子车我返屋企，我呢啲后辈能够同巨星有机会合作已经好好，系好难得机会，仲要镜头以外有咁多交流，是很好的回忆。」而狄龙亦赞林家栋很关心前辈，问林家栋最近是否有探四哥谢贤？他指有，对方身体很好，更戒了雪茄，好健康。

叶靖岚与张国荣合作感神奇

叶靖岚受访时表示演这出戏是27年前，自己与哥哥张国荣有几幕演出比较深刻，到现在还记得，当中包括是与哥哥一齐瞓在床上互相摸耳仔，以及哥哥喂自己食罐头鱼，唱住歌𠱁他瞓觉的一幕。提到现在再看与哥哥的合作，问到是否会有感触？叶靖岚说：「喊又唔会，好大感觉，好似有小小发紧梦咁，呢啲机会系好神奇，最神奇系27年后见到大家，多得张之亮导演同当年嘅阿荣（哥哥戏中的角色）！」他指拍完《流星语》后也跟哥哥和梅艳芳一起拍电影《烟飞烟灭》，自己当时亦是做哥哥的儿子，问到之后为何不再拍戏？他笑言当时年纪太细，不是自己能够决定，是爸爸妈妈处理，长大后虽然没有特别抗拒拍戏，但没有很大的契机，现在自己在香港做医疗行业的工作。

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