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AK搭上黑帮大嫂 未曾为爱冒险 Rosa演感情戏怕「收刀片」 携手舞台剧《The Magic Hour魔幻时刻》∣名人杂志

影视圈
更新时间：23:15 2026-04-26 HKT
发布时间：23:15 2026-04-26 HKT

舞台剧《The Magic Hour魔幻时刻》将于6月登场，暂定20场，改编自日本名导三谷幸喜执导电影《黑帮有个荷里活》，背景改设于油麻地果栏，阵容包括MIRROR成员江𤒹生（AK）、谢君豪、韦罗莎（Rosa）、葛民辉、鲁文杰及蔡晓童（童童），众人未排戏先兴奋。AK自爆未试过为爱情冒险；而Rosa与粉丝众多的AK首度发展感情线，笑言深怕「收刀片」；葛民辉则无惧体力问题，笑指：「冇问题，收咗钱我咩都做到！」撰文：娱乐组   摄影：朱伟彦

AK、谢君豪、童童携手舞台剧《The Magic Hour魔幻时刻》擦出火花。
AK、谢君豪、童童携手舞台剧《The Magic Hour魔幻时刻》擦出火花。

这次是《SUCK乐园》班底AK、童童、Rosa再度聚头，默契更胜从前。AK再度踏上台板，今次由头到尾演一个角色，跟上次一人分饰多角很不同，「上次玩过之后，发觉舞台剧呢个表演形式原来好好玩，完全唔介意再接触。用2-3个月时间去排练绝对值得，排练过程学到最多嘢，平时拍剧拍戏好难有咁长时间同其他演员慢慢沟通，但舞台剧就可以喺排练时同对手一齐磨合默契，呢个系我最期待嘅一环。」他表示当日收到邀请，知道与谢君豪合作，剧本都未睇，夹到档期就爽快答应。

跟现实AK有反差
　　

剧中AK饰演一个几精明的角色，遇到困难见招拆招，却搭上黑帮大佬葛民辉的妻子Rosa，结果被挟持，为保命更拉埋谢君豪落水卷入黑帮仇杀。AK笑言：「现实中我冇……（口窒窒）会斩手斩脚㗎我听讲。」他更指角色跟现实中的自己颇大反差，剧本比较梦幻，现实生活好难经历到，所以今次透过角色体验与别不同的事情也很开心。被问到现实中会否为爱情冒险，他笑言：「后生仔都系想拍吓拖啫，唔使去到有风险咁麻烦。」

亲密场口大卖关子
　　

AK透露去年已为这个舞台剧预留档期，刚巧今年年初接了两个拍摄项目，完成后下个月就会全力投入排练，他直言与Rosa再度合作，默契更升呢：「上年经过几个月排练加演出，今次再合作默契一定会再提升。」至于二人会否有亲密场口？他就大卖关子，表示会努力呈现导演心目中的画面，但原版电影本身也没有太多亲密接触。

谢君豪挑战爆破戏
　　

谢君豪今次在剧中分饰临时演员及杀手，而角色更会卷入黑帮纠纷，预计要应付动作场面加爆破效果，挑战性十足。首次跟AK合作，两人将有不少对手戏，原来谢君豪有睇过《SUCK乐园》，大赞AK表现出色；而促成今次合作全靠老板朱仲铭及导演陈小东：「导演问我有咩班底想合作，佢话上次同大家合作得好开心，所以今次我又加入。」

情节蕴藏深体会
　　

谢君豪表示今次是喜剧，但它的价值不只在于引人发笑，观众看完、开心笑过之后，回家细细回味，或许会发现某些情节蕴藏着更深的体会，这对他们来说是很大的挑战，他们负责把戏做好，但并不预设观众该带走甚么讯息，最好能让不同观众各自获得不同的感受。

《The Magic Hour魔幻时刻》虽是喜剧，但背后蕴藏的深刻意义更值得观众去细味。
《The Magic Hour魔幻时刻》虽是喜剧，但背后蕴藏的深刻意义更值得观众去细味。
AK（右三）曾参演舞台剧《SUCK乐园》，与Rosa（右一）、童童（左二）早就合作过，同剧还有白只（左一）及杨伟伦（右二）。
AK（右三）曾参演舞台剧《SUCK乐园》，与Rosa（右一）、童童（左二）早就合作过，同剧还有白只（左一）及杨伟伦（右二）。
《The Magic Hour魔幻时刻》将于6月登场，暂定20场。
《The Magic Hour魔幻时刻》将于6月登场，暂定20场。

童童对AK「沉船」
　　

童童在剧中饰演酒店职员，遇到一个好吸引的男同事AK，并立即「沉船」变「恋爱脑」，又因为太钟意对方，结果做了一个大骗子，更将谢君豪呃到氹氹转。不过现实生活中的童童却自嘲是「冲动派」，「有嘢睇唔顺眼我就会出头，做啲火爆行为，但遇到钟意嘅人反而怕丑唔敢讲。」

Rosa、葛民辉都认为现场演出最微妙之处，是演员会因观众反应而受影响。
Rosa、葛民辉都认为现场演出最微妙之处，是演员会因观众反应而受影响。

Rosa与AK首度发展感情线，她笑言：「收到剧本知道要同AK一齐，即刻心惊，要小心啲！上次AK同童童喺《SUCK乐园》有少少暧昧，搭吓膊头，童童都讲话预咗收刀片，今次我哋会再亲密啲，但去到咩程度仲未知。」她连忙戴定头盔：「剧中我同AK唔系真感情，只系一时间被爱情蒙骗咗，最后都系觉得葛民辉最好，返去佢身边。」葛民辉闻言即扮呷醋：「你唔使解释，我已经Jealous。名义上系我嘅，我先接呢套剧，点知只系一个虚幻。我最多都系EK，ABCDE排第五。」

与观众同步呼吸
　　

Rosa最近凭《笨蕉大剧院》角逐第34届香港舞台剧奖「最佳女主角」，她认为现场演出最微妙之处，是演员每场内容相同，却会因观众反应而受影响，气氛热情时更易投入，稍冷时就要略作调整，最重要系大家一齐享受演出；对此，葛民辉也相当认同，「做演唱会容易啲，同观众一齐唱歌就得；但舞台剧唔可以出声，演员好敏感，同观众同步呼吸，冇掌声、冇encore，但感觉到佢哋留意住你，𠮶种感觉好开心。」

Rosa凭《笨蕉大剧院》角逐第34届香港舞台剧奖「最佳女主角」。
Rosa凭《笨蕉大剧院》角逐第34届香港舞台剧奖「最佳女主角」。
Rosa感恩能show接show。
Rosa感恩能show接show。
葛民辉扬言「收咗钱我咩都做到！」
葛民辉扬言「收咗钱我咩都做到！」
Rosa感谢老公为了她推咗部电影，帮手凑女。
Rosa感谢老公为了她推咗部电影，帮手凑女。

感激神队友

 

近年业界艰难，Rosa感恩能show接show，而舞台剧亦逐渐复苏：「疫情后演出唔多，而家开始增多，我好感恩有人keep住揾我，加上见到电影、电视圈嘅人都嚟试舞台剧，觉得呢个现象几好。」身兼人母的她更庆幸家中有「神队友」，令她能安心排戏：「之前工人姐姐返家乡后突然冇返嚟，老公为咗我推咗部电影照顾囡囡，因为我已经开始排戏，唔停得。依家新姐姐到咗慢慢畅顺返，加上囡囡又大啲，可以带佢嚟后台探班。」一般舞台剧排练期约个半月，入台后最密集，Rosa事前会与导演协调在初期日间排练，晚上留给囡囡享受亲子时光。
　　
至于葛民辉，工作量向来排山倒海，问到今次体力能否应付？他笑言：「冇问题，收咗钱我咩都做到，最重要张支票兑现到，我就会into晒。」他还预告今次不像上次的《笨蕉大剧院》由头到尾在台上，体力消耗少一点。

 

谢君豪
Wardrobe：SHANGHAI TANG
Jewellery：DAMIANI
Eyewear：LINDA FARROW @溥仪眼镜
Footwear：PEDRO

江𤒹生 
Make Up：Giann Cheung
Hair：Seiko Sin @Hair Culture
Styling：WANJANSCO 温唯  @wanjansco @theclothesurgeon 
Wardrobe：@kusikohc @diesel @vujadestudio @loneones @vinavast___ @hoaxhk

韦罗莎
Top：@significant_adererror @ithk

蔡晓童
Wardrobe：Sandro @sandroparis, both @bothparis

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