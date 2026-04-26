陈滢火辣劲舞点燃澳门 获张曦雯、罗毓仪灯牌应援 蔡洁借歌致敬偶像张学友

两大女神陈滢和蔡洁担任主角的限定现场演出《Pillow Talk》，昨晚于澳门银河G Box圆满谢幕，二人施展浑身解数，苦练多时的歌艺与舞技一一派上用场，更在舞台回顾入行超过十年以来，不为人知的甘苦点滴，深情对话令人动容；整晚两大女神又源源不绝发放粉丝福利，握手、玩游戏之外，演出完成后，陈滢与蔡洁仍留在台上与粉丝合照，幸福感与满足度双双爆灯！

周嘉洛、朱敏瀚率圈中好友撑场

陈滢与蔡洁人缘极佳，今次破天荒合体开show，一众圈中好友周嘉洛、朱敏瀚、张曦雯、王敏奕、刘佩玥、罗毓仪、陈晓华、林俊淇、蒋祖曼、戴祖仪、邝洁楹、黄子恒、庄思明、杨明、阮嘉敏、李尔晨、孟希璘、赖慰玲，陈嘉宝等，专程从香港拉队往澳门捧场，声势浩大，张曦雯及罗毓仪更特别携同两块大灯牌力撑《卧底娇娃》的同剧好姊妹陈滢！

陈滢为婆婆入行

陈滢与蔡洁以一曲《下一站天后》揭开序幕，随即坐上时光机，在台上重演当年两人为剧集《女人俱乐部》面试的情境，陈滢剖白入行初衷：「婆婆由朝到晚都睇紧TVB剧，所以我有个小小心愿，如果有一日婆婆喺温哥华嘅电视屏幕面前，见到孙女演一套剧嘅话，我谂佢会为我而骄傲！」结果陈滢成功入围正式出道，蔡洁却与该剧擦身而过，但凭着对理想的执着与坚持，蔡洁亦终能成为出色艺人，她说：「从细到大我都好钟意睇戏，好似《铁达尼号》，我觉得，点解会有咁好嘅作品可以影响全世界嘅人呢 ？无论做演员又好、写稿都好，我都好希望有一日做到啲咁好嘅作品！」

陈滢笑言做跳唱歌手好口渴

入行以来，陈滢与蔡洁一直专攻演戏，近年尝试挑战唱歌，但要担正大旗开show难免紧张，经过连月来秘密练兵，陈滢与蔡洁明显大有进步。穿着火辣性感的陈滢，劲舞引爆炽热气氛，惹得全场观众激情呐喊，唱到《喧哗》时，张曦雯与罗毓仪更即兴开腔惊喜合唱，陈滢搞笑道：「原来跳唱歌手系好口渴！我而家知道开show最大嘅挑战系饮水同抖气，彩排时候当然有好多时间慢慢饮，但正式又跳又唱，系好需要回气，呢次攞到好好嘅经验。」

蔡洁为张学友改歌词

蔡洁则精心挑选一系列动听慢歌，当中更暗藏密码向偶像致敬，蔡洁剖白心声：「唱《奇洛李维斯回信》，我特登改咗少少歌词，第一句我唱咗『J先生』，大家都知道我系张学友（Jacky）嘅粉丝，每次佢唱其中一首歌，我都会忍唔住喊！」蔡洁随即唱出令她落泪的《等你等到我心痛》，难得在这次不但没哭，蔡洁更发挥超水准；那边厢，陈滢谈到妈妈远道坐14个钟头飞机到澳门捧场，也居然能保持镇定，蔡洁笑言：「我以为呢一part陈滢会喊，但我谂我哋真系好专注流程，同埋好希望自己喺最好嘅状态，唱歌俾大家听。」反而，张曦雯、王敏奕、刘佩玥等相继泪腺失守，个个被陈滢与蔡洁的真情与努力，感动到哭成泪人！

两大女神献出舞台第一次，吸引香港、澳门、内地以至马来西亚粉丝到场支持，当演绎压轴歌曲《信者得爱》，简直陷入疯狂状态，全场观众站立边跳边合唱！问到今次反应如此热烈，可会期待移师香港甚至作巡回演出？陈滢与蔡洁异口同声表示：「我哋都系有求必应，而且一收到指示，必定会尽全力配合！」