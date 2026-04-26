周柏豪相隔14年再现身马场 自嘲以前「嫩口」现在变得成熟 曾遇狂迷考虑戴假发出街？

周柏豪今日（26日）到沙田马场担任开幕表演嘉宾，他表示上次出席马场活动已是2012年，当时更是与官恩娜孖住上，笑言再看当年的照片感觉自己很嫩口，皮肤都紧致些，现在多了历练更成熟，称更喜欢现在的自己，今日亦有带同长辈和一对子女入场，但小朋友因未成年只能留在会所玩，问到可有想过让子女学骑马？他说：「太太想，现在都很多人学，又问我为什么不学骑马，觉得很有型，看将来有无机会接触。（做马主？）现阶段未有计划，要养家，对这方面没有太多留意。」

周柏豪忙在内地做巡回见面会

谈到今日与华莎分别做表演嘉宾，周柏豪称未有机会见到对方，指身边有很多朋友喜欢她，希望她身边都有朋友喜欢自己。周柏豪现时忙于在内地做巡回见面会，预计会做到明年，称每到一个新地方工作都似放假，因为团队把他照顾得很好，反而在香港照顾小朋友似工作更忙，透露复活节假期本想留在香港，但因那段时间经常落雨，不想小朋友都留在家，于是一家人到了上海旅行，「原来上海都很多人，有些地方怕人多都无带小朋友去，大家周围食嘢，我们一行十几人，得我一个壮丁，一个人拎14个人的行李。」

周柏豪曾遇狂迷敲酒店房门

周柏豪早前表示曾遇狂迷，他笑言与家人旅行时都尽量低调不弄发型，尽量减少被认出的机会，但有时都会被认出，令他觉得很神奇，他也曾问过太太为什么，太太只说会认得他的人，凭背影或身形就会认到，令他一度想过是否要戴假发出街，「粉丝都好好，认出我想合照我都可以，只要不要影到家人就好，他们都很乖。」又说遇过最疯狂的狂迷会敲酒店房门，甚至打开父母座驾的车门叫老爷奶奶，「我唔建议咁做，我好感谢佢哋钟意我父母，但咁做很危险，又会吓亲老人家。」

