《21世纪大君夫人》边佑锡车祸演技惹议 网友反应两极表情尴尬似打唔出喷嚏

韩剧《21世纪大君夫人》由IU（李知恩）与《背著善宰跑》一剧爆红的边佑锡联合主演，剧集自开播以来收视稳坐同时段冠军，展现超高人气，《21世纪大君夫人》在Disney+同步热播中。不过近日播出的第5集剧情，讲述边佑锡发生交通意外，其演技演技成为众矢之的，引发网民两极激烈讨论。

边佑锡创伤演技被批评

在韩剧《21世纪大君夫人》第5集中，边佑锡所饰演的大韩民国王室成员「理安大君」李莞，遇上交通事故，因而忆起童年时目睹父母车祸的创伤。边佑锡演绎角色时，先是惊恐地睁大双眼、嘴巴微张，表现出极度的震惊与恐惧。接著镜头切换至边佑锡抱头、呐喊，试图诠释角色内心巨大的痛苦与阴影。

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但边佑锡的表现却引起网民批评，认为其表情极为尴尬：「好尴尬的演技，眼睛在哭，嘴巴在笑」、「要哭的表情超像我打不出喷嚏的样子」。更有网民指边佑锡：「他演戏连脸颊都不敢皱一下，整个脸部肌肉都没动，是偶像包袱太重还是真的演技差？」、「从背善宰跑就觉得演技尚待加强」、「客观的说演技真的退步好多」。

边佑锡人红是非多

虽然被不少网民嘲讽边佑锡的演技，但仍有大批网民为偶像护航，认为剧情本身就带有轻松、幽默成分，不应过于以严苛的标准看待：「有这么夸张吗？」、「我又不觉得很差」、「怎么那么多差评，我觉得演技没毛病啊」等。也有网民指负面评论因佑锡「人红是非多」，加上新剧的角色设定，从小被教导要压抑情感，因此「有点不敢外放显露自己真正的表情」，认为边佑锡的演绎符合人设。

《21世纪大君夫人》故事简介

韩剧《21世纪大君夫人》以21世纪君主立宪制下的大韩民国为背景，讲述拥有一切却因平民身分而感到苦恼的女财阀「成熙周」（IU 饰），与身分尊贵却无法拥有任何事物的「理安大君」李莞（边佑锡 饰），跨越身分界限并共同开创命运的爱情故事。

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