内地节目《国粤无双》巨星阵容流出？姜涛传试水温北上发展 陈奕迅疑破天荒父女档上阵

内地浙江卫视近日传出将制作《国粤无双》的全新音乐综艺节目，据悉节目由金牌制作人吴彤团队操刀，更可能有央视（CCTV）加持。网上流传一份星光熠熠的嘉宾名单，其中不乏香港乐坛的顶级巨星，引发网民热烈讨论。

陈奕迅陈康堤「父女档」合作

网传陈奕迅（Eason）将与女儿陈康堤（Constance）以「父女档」形式加盟《国粤无双》，如果消息属实，将是二人首次在综艺节目中正式合作，亦是21岁的陈康堤入行一年，首次亮相内地综艺节目。不过陈康堤日前出席《第47届十大中文金曲》时，对父女档亮相内地节目，表示没听到消息。而网传名单还包括成龙、张学友、姜涛、谢霆锋、莫文蔚、杨千嬅、陈小春、梁咏琪、王菀之，以及台湾的王力宏、萧亚轩等，巨星阵容星光熠熠。

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而男团MIRROR人气王姜涛亦被指是演出香港歌手之一，虽然目前未获官方证实，但从网上流传的截图所见，「#姜涛内地音综首秀」，成为热门话题。不少内地网民表示对姜涛北上发展表现关注，盼看到香港「顶流」的风采：「期待他用港风舞台绽放魅力」、「这波首骚可以啊，内地音综舞台不小，希望他能好好表现，让更多人认识他」等。

姜涛进军内地惹热议

姜涛是否参与《国粤无双》仍是未知之数，但今日（26日）姜涛与MIRROR队友Anson Lo（卢瀚霆）、Edan（吕爵安）、Ian（陈卓贤）演出由内地社交媒体平台主办、在澳门举行的娱乐盛典，似乎为开拓内地市场先试水温。

《国粤无双》传5月初录制

内地音乐节目《国粤无双》，以「国粤双语对决」为核心，分为国语、粤语两大阵营在舞台上进行竞赛，当中分为三阶段，设置常规赛、突围赛、总决赛，暂定在5月初展开录制。

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