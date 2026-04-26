许鞍华首揭当年骂哭关锦鹏：《投奔怒海》连拍几周都失败 电影市道疲弱叹预算太低局限题材

许鞍华导演、关锦鹏导演、刘天兰及李乐诗博士昨晚（25日）出席香港流行文化节2026「奇幻电影之旅」《撞到正》4K数码修复版全球首映礼，杨凡导演、吴伟伦导演与美术指导雷楚雄等到场支持。许鞍华与关锦鹏作为《撞到正》导演及副导演，许鞍华出场后揭穿当年骂哭关锦鹏的往事，两位受访时许鞍华忆述指：「当年《投奔怒海》连戏拍咗几个礼拜都拍唔到，车出车入都拍唔到，有啲炆憎所以先闹人。」关导坦言当年做错事才被骂，澄清其实许导极少骂人，一向善待演员与工作人员。

关锦鹏亲眼观摩萧芳芳表演

许鞍华则笑言：「我发火嘅事唔系好记得，无论人对我衰、我对人衰都唔记得，亦冇演员会令我炆憎。」关导则透露许鞍华习惯将演员拉到一旁轻声指导。许鞍华亦自言并不渴求演员听话：「演员有创意、做出嚟好过我想像先重要！萧芳芳、叶德娴与梅艳芳表现都能够超越想像！」谈到《撞到正》女主演兼监制萧芳芳，关锦鹏坦诚自己是小影迷，能够在镜头后亲眼观摩萧芳芳表演机会难得：「但我冇追星，冇叫佢签名。」电影市道近年疲弱，不论制作资源与票房收入均大减，许鞍华认为由于预算太低令题材有限，制作规模过小观众未必喜欢；关锦鹏则提出新导演故事倾向较为个人化，劝导指：「唔好太自我沉溺个人风格，要思考系咪感动到观众。」对于电影投资预算大减，关锦鹏则表示要「睇餸食饭」，在制作费有限下演员如郑秀文在《流水落花》都以零片酬支持香港电影。