李启言父亲离世丨阿Mo换IG头像告别挚爱父亲 童年与李盛林牧师合照寄托对亡父思念

舞蹈员李启言（阿Mo）自2022年MIRROR演唱会意外后，一直在漫长的康复路上奋斗，其父李盛林牧师的每周代祷信，成为外界了解阿Mo进展的桥梁，也见证如山的父爱。正当阿Mo李启言康复渐露曙光，却迎来父亲离世的噩耗。李盛林牧师昨日（25日）离世，阿Mo在晚上将其IG头像，悄悄换上一张与父亲的童年合照，以低调的方式追忆父亲。

阿Mo李启言表达父子情

在李启言IG头像公开的照片中，见到年幼的阿Mo李启言依偎在父亲身旁，李盛林牧师则将手搭在儿子肩上，画面温馨，而。阿Mo挑选这张照片，似乎是无言地诉说著父子间的深厚感情。

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自阿Mo李启言受伤后，原本在加拿大生活的李父毅然返港，不眠不休地照料儿子，三年多以来风雨不改地发布代祷信，字里行间充满了对儿子的爱、鼓励与信仰。李盛林牧师的坚持与父爱，感动无数人。

阿Mo父亲最后时光

李盛林牧师的离世消息昨日由牧职神学院证实，MIRROR所属公司MakerVille亦发文深切哀悼。有网民在社交平台分享在医院最后见到李盛林牧师的情景，表示早上还与李盛林牧师及其妻倾谈，当时Mo爸已需戴上氧气罩，未料午后便天人永隔，闻者心酸。

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