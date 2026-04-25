《谈判专家》重播掀AI改图热潮 欧阳震华变「万能Key」洗版Threads 「代言」接到手软

近日TVB深夜时段重播由欧阳震华、张智霖、郭可盈及文颂娴等主演的经典剧集《谈判专家》。在日前播出的第11集，剧情讲到「彭国栋」欧阳震华无意中发现太太「潘文静」杨婉仪与好友「莫家骢」陈豪的奸情证据，惨被戴上「绿帽」。剧中他心情欠佳、怒火中烧的扭曲表情，再次被网民疯传，连带他在剧集《赌场风云》中的表情也被截图，成为了这场AI改图网络热潮的导火线。

欧阳震华变「万能key」火速洗版

欧阳震华成为「绿帽侠」的「爆seed」扭曲样竟成为焦点，连带他在其他剧集的「爆seed」表情也被翻出来，竟意外在社交平台Threads掀起一阵「欧阳震华代言」热潮。不少网民利用AI制图功能，将欧阳震华变成「万能Key」，制造出的「神级海报」火速于Threads洗版。难得欧阳震华亦在Threads加入战团，自制鱼蛋的相片「回馈」网民，大玩集体狂欢。

相关阅读：65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器

欧阳震华曾拍过不少TVB剧集

入行超过40年的欧阳震华曾拍过不少TVB剧集，不少作品叫好又叫座，曾被外界誉为「TVB福将」。虽然近年鲜有剧集在TVB播出，但重播昔日作品依然有不少捧场客。今次欧阳震华变身「万能Key」，其出处除了《谈判专家》外，还有2006年在《赌场风云》中饰演「齐欢畅」的演出。这些欧阳震华的截图，其实早年已被不少网民用作Meme图广传多年。今次ChatGPT推出的全新AI模组，用户只需简单指令，即可生成像真度极高的宣传海报。

欧阳震华成「真正的百搭代言人」

于是网民纷纷发挥创意，将欧阳震华的头像Key上各式各样的恶搞广告，制作出一系列「神级海报」。从航空公司商务舱、脱发产品「发不再生」洗发水，到恋爱游戏，甚至壮阳药广告，欧阳震华的招牌样貌被完美融入各种荒诞情景，质感之高几可乱真，火速洗版Threads。有网民笑称他「代言接到手软」、「才是真正的百搭代言人」。欧阳震华为此开通Threads帐户，并上载一张手持烧卖和鱼蛋的照片，风趣写道：「想睇我食烧卖，唔使AI嘅，食俾你睇～～～（送多张鱼蛋𠻹）。」亲民作风获得网民激赞。

相关阅读：欧阳震华新年扮财神暴瘦脱相吓坏网民 曾患急性肺炎险死生蛇险致失明