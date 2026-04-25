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周嘉洛拒认大湾区男神只卖才华 回应《试真D》餐厅停业：网民俾面 跟马贯东私下趁阿佘不在猜拳争「万岁」

影视圈
更新时间：20:45 2026-04-25 HKT
发布时间：20:45 2026-04-25 HKT

周嘉洛和马贯东今日（25日）到将军澳出席《正义女神》「两神对峙 诡辩之才」宣传活动。

马贯东笑周嘉洛不重视男神称号

周嘉洛被指是大湾区男神而大受欢迎，但他受访时坚决否认自己是大湾区男神，笑指靓仔大有人在，自己是卖才华。马贯东帮口说：「大湾区男神只是奖励，但他不会重视。」周嘉洛与江美仪、吴业坤及朱敏瀚等主持的TVB综艺节目《试真D》在内地探店，播出后话题多多，早前在惠州探店试一个仅118元人民币的「7餸海鲜餐」团购套餐，江美仪狠批海鲜卖相似「灰甲」，最后要求食店退款，她还直言：「惠州政府要处理吓件事！」及后惠州市文化广电旅游体育局迅即介入，将涉事餐厅停业整顿，《试真D》更获网民热捧为饮食版《东张西望》。

周嘉洛赞内地部门处理迅速

周嘉洛多谢大家对节目的关注度，但却指 《试》是个人意见较多，不像《东张西望》有使命感及那么深入探讨事件，对于餐厅需停业及整顿，他说：「这个犀利，证明他们察觉到问题，迅速处理，（你们做到成绩出来？）与我们无关，是网民和观众大家俾面以及剧组的用心程度。」马贯东笑言，最近没有工作，睇到周嘉洛的节目自己都想去，又指节目好，可以改善行业。此外，提到周嘉洛拍摄《正义女神》时不时也会万岁，他谦虚表示，要等佘诗曼不在场时，与马贯东等偷偷地猜包剪揼才可有机会万岁。

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