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于洋曾TVB被下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？竟因「旧情人」薛家燕回归

影视圈
更新时间：09:00 2026-04-26 HKT
发布时间：09:00 2026-04-26 HKT

70年代电影小生于洋入行超过50年，在1972年凭电影《荡寇滩》崭露头角，虽然曾在1974年跟电影导演何藩拍摄电影，不过翌年王天林推荐加入TVB，先后拍过《小妇人》、《相见好》、《大报复》、《鬼咁够运》等剧集，成为TVB的一线小生，不过在事业高峰期，于洋却因为合约问题与TVB闹翻，更一度被下令「永不录用」。

于洋重提「永不录用」的风波

近日于洋回港小休兼与老友们聚旧，期间接受杨绍鸿YouTube频道的访问，退休生活极写意的于洋，状态比拍剧时期还要好，重提「永不录用」的风波，被赞有「吉士」于洋说：「唔系玩，因为我哋有合约精神，你讲咗系咁就系咁，到期你又唔同我讲续约，又要我拍，咁系冇没可能，我咪叫出面价钱，要就要， 唔好话边个搞边个。」

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于洋因为「靠山」而逃出生天

于洋称当时是拍《鬼咁够运》，梁朝伟饰演他的儿子：「因为𠮶啲揸FIT人寸，揸住鸡毛当令箭，唔好同你倾又唔同你谈，大安旨意你一定续约，咁系冇意思，所以我就照合约，使乜畀面呀，大家都咁高咁大，大佬我要付出，你出粮我，你唔要我咪唔做，冇所谓，因为𠮶阵生活OK，唔担忧。」 结果于洋被当时的老板下令永不录用，但最后因为「靠山」而逃出生天：「唔系有靠山，我哋系讲理由，做人要始有终，你客客气气咪大家好，又招积，唔出声，𠮶阵后生血气方刚，条气咪唔顺。况同𠮶阵我嘅心态冇所谓，纯粹系玩，有咪拍，冇咪唔拍。」

于洋退休后未有想过复出拍戏

于洋在70年曾移民加国开餐馆维生，但因戏瘾极深，最终决定一个人留港发展，当时他住窝打老道山，早期的住宅十多万一个单位，移民时约六十万，难怪于洋不愁衣食，可以加港两边走。于洋曾三度回TVB拍剧，80年代初在林岭东及周润发的游说下回港拍剧，90年代在「旧情人」薛家燕引荐下在剧集《真情》饰演「高山青」，结果一拍就拍了几年：「喜戏人生。」于洋在2020年与TVB完约后决定退休：「而家年纪大，冇谂过拍戏，挨更抵夜年纪顶唔住，太辛苦喇，不如返去凑下孙，除非真系好好玩，唔辛苦都可以玩下。」

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于洋荣升爷爷拥有可爱混血孙儿

于洋与薛家燕是中学同学，薛家燕是当年的校花，本来曾有意追求，可惜受到薛妈妈的阻挠，所以多年只属朋友。到了1998年，在薛家燕邀请下从加拿大回流香港，接拍TVB经典处境剧《真情》，凭「高山青」一角深入民心，此后，他长留香港拍剧，直至2020年约满才正式退休。于洋与太太婚后育有两子，现已荣升爷爷，拥有可爱的混血孙儿，于洋曾称太太得悉他决定退休后经常说：「佢话我已一把年纪，要返去喇，本来叫佢一齐返嚟，但系佢唔坐得长途机，我好感激佢照顾头家几十年，佢从来唔担心我一个人喺外面，佢话我老公后生乜嘢都见过，要走后生都走咗，对我好有信心。」

 

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