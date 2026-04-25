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玉泽演意外曝光绝美婚照 2PM全员出动献唱为新郎圆梦 下月东京再度合体举行15周年演唱会

影视圈
更新时间：18:45 2026-04-25 HKT
发布时间：18:45 2026-04-25 HKT

韩团2PM成员玉泽演昨日（24日）在首尔新罗酒店迎娶拍拖10年女友，由于新娘子是圈外人，故此婚礼以私人形式举行，韩媒也仅在酒店出入口处拍到黄灿盛、Jun.K、Nichkhun、张祐荣、李俊昊等来出席婚礼的2PM队友。然而百密一疏，一对新人的俪影最终亦被内地网友拍到，并在网上曝光。

玉泽演被内地网民拍下甜蜜时刻

事缘有内地网友到当地旅游，刚好下榻于新罗酒店，并意外地从房间窗户看到玉泽演和新娘子「智慧」（Ji-Hye音译）在酒店的传统韩式庭园拍婚纱照，于是赶紧拍下新人甜蜜时刻，更大赞二人果然是「男帅女美」，并将照片上载到社交平台立即引发网上疯传这辑高角度婚纱照。网民亦搞笑指「只有中国网友能打败韩国D社」，果然连韩国皇牌爆料媒体《Dispatch》今次都全无所获，却被内地网民无意中就拍到玉泽演珍贵婚照，认真犀利！

2PM全员到齐贺泽演小登科

此外，据报道昨日2PM全员到齐贺泽演小登科，由于他在2013年时曾说过想队友在其婚礼上献唱，所以5位队友亦为他圆梦，在婚礼上献唱。而2PM亦将于下月9日再度合体，于东京巨蛋举行2场15周年演唱会《THE RETURN》。

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