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李启言父亲离世丨Mo爸李盛林曾称So Ching是儿子最大支持 鱼与熊掌论被斥情绪勒索道歉收场

影视圈
更新时间：18:18 2026-04-25 HKT
发布时间：18:18 2026-04-25 HKT

男团MIRROR在2022年7月在红馆演唱会发生大型屏幕坠落意外，舞蹈员「阿Mo」李启言严重受伤后，女友So Ching一直不辞劳苦地照料「阿Mo」李启言，并透过每周的代祷信让外界得知「阿Mo」李启言的最新情况。惟在「阿Mo」李启言的康复之路渐露曙光之际，却传来「Mo爸」李盛林于4月25日因病安息主怀，令人惋惜。

李盛林曾指So Ching对儿子最大支持

「Mo爸」李盛林的离世，对仍在康复路上的「阿Mo」李启言无疑是沉重打击。除了「Mo爸」李盛林外，「阿Mo」李启言的女友、COLLAR前成员So Ching（苏芷晴）一直在男友身边支持，甚至全面停工照顾男友。「Mo爸」李盛林曾指So Ching是儿子信仰以外最大支持，然而，「Mo爸」李盛林曾在代祷信中一句「鱼与熊掌，不可兼得」的言论，曾引发外界热议。

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李盛林在代祷信上多次提到So Ching

自从儿子「阿Mo」李启言受伤后，「Mo爸」李盛林每星期都为儿子发出代祷信，他曾表示：「每封代祷信都经过阿Mo拍板，我只是负责起稿。」「Mo爸」李盛林在代祷信上亦多次提到So Ching，其中在第42封代祷信上，提到So Ching退团是：「鱼与熊掌，不可兼得，一个相当艰难的决定，苏晴终于选择了，勇敢地与阿Mo同走这漫长并彼此扶持的路。祈愿神赐他们平安喜乐和力量。」结果因为「鱼与熊掌」引来热议，有人认为「Mo爸」李盛林的言论对So Ching不公，有「情绪勒索」之嫌，似乎暗示So Ching必须在事业和爱情之间作出抉择。 其后「Mo爸」李盛林在帖文下留言，澄清信中提并非意指要So Ching二选一：「生命里不全然是『二选一』的课题，取与舍之间或存在第三个选项及其他原因，抱歉在代祷信中用了让人产生误会或感困惑的用语，造成一连串的讨论。」

So Ching曾因压力导致身体出现问题

到了2024年12月，「阿Mo」李启言在社交媒体发文感谢父亲，但未有提及女友So Ching，引发外界对两人感情状况的揣测，再次引发分手疑云。 「Mo爸」李盛林其后在代祷信中回应，指儿子只是想表达对父亲的感激，因为他每天都在医院观察和沟通，所以对儿子的每丝进展都了如指掌。So Ching一直以来承受著巨大压力，早前更自爆因压力导致身体出现问题：「咁多年嚟，喺食/唔食/食几多之间不断拉锯，不知不觉间身体不断响警号，但高峰期我都一律无理会。」So Ching又指甚至停经半年，幸好月经终于「回来」。今年年初So Ching的IG简介被移除「阿Mo」李启言帐号，有人猜测是否代表二人感情有变，不过有网民觉得自「阿Mo」李启言出事已过三年半，就算So Ching分手亦情有可原：「真心讲条女算系咁啦，放弃咗事业同青春！未经他人苦，莫劝他人善！」

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