李启言父亲离世丨李盛林牧师奔波医院逾千日疑积劳成疾 曾为儿子阿Mo意外瘫痪独自躲洗手间痛哭

舞蹈员李启言（阿Mo）自2022年7月在MIRROR红馆演唱会因堕屏意外受伤，父亲李盛林牧师一直透过代祷信，传递儿子的近况。正当阿Mo李启言康复进度渐见曙光，「牧职神学院」在官方专页公布李父于今日（25日）病逝消息，三年多来李盛林牧师为爱儿心力交瘁的照顾，再被翻出。

李盛林尊重儿子李启言发展

李盛林牧师对儿子可谓非常爱锡，当年李启言在理大读生物医学，尚有一个学期便毕业，因为喜欢跳舞，最终在家人尊重及接受下向兴趣发展。李启言父亲李盛林牧师曾在访问中，提到与家人移居加拿大逾30年，在儿子阿Mo李启言出事后返港，当时见到爱子时内心好矛盾，「心跳、难受、好激动」，不过庆幸阿Mo李启言尚在人间。李父曾返回返回加拿大处理私务，为儿子的治疗决定返港照顾。

李盛林于儿子重伤后发出180封代祷信

李启言事故后，李盛林牧师至今已为儿子发出180封代祷信，在今年3月1日的代祷信中，李父曾透露可能有慢性心血管问题，需要作详细检查，当时已慨叹：「不确定自己的身体能否支撑，不确定自己能陪儿子走多长的路，不确定未来的日子会如何展开。」

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李盛林牧师自儿子发生意外后，三年多以来与太太除往返医院陪伴外，李牧师又会每周六为儿子发出代祷信，跟进阿Mo李启言的治疗进度，李盛林牧师曾想过「我哋可以代替儿子吗？唔郁得、受重创嘅可以系我哋吗？」盼有一天阿Mo李启言可以再企返起身。

阿Mo父母曾感到沮丧

李启言爸爸李盛林牧师曾在布道会分享心路历程，直言获悉噩耗后感到震惊及愕然，亦难以面对，与太太感到沮丧外，更曾独自在洗手间嚎哭：「特别系好几次，企系病床侧边，就谂返起好活泼嘅……一个仔，但竟然间一个姿势嘅转换都需要别人帮助，我哋觉得系好自然、好正常嘅举动或者系自己好基本嘅照顾，但竟然都系要人帮。」李盛林牧师与太太每日会录影短片，包括圣经及二人生活，再传送予儿子，为李启言送上精神上的支持。

李启言爸爸日前入医院

然而在一千多个日子里，李盛林牧师在不断奔波下，相信出现巨大的精神及体力消耗，亦严重透支其健康。日前李启言父亲的第195周代祷信中，曝光李盛林牧师的身体响起警号，照片见到李牧师身处医院，在病床上接受静脉注射（打点滴），信中提到「父子同心、努力向前」，指Mo爸身体不适，呕吐及发烧正在接受治疗，：「求神怜悯医治，快快找出身体发炎的源头，让医生可以对症下药。」可惜李盛林牧师未能战胜病魔，与世长辞。

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