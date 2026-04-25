Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴业坤离巢丨告别TMG疑铺路专心做演员 TVB官网未除名「重点艺员」身份不变

影视圈
更新时间：13:00 2026-04-25 HKT
发布时间：13:00 2026-04-25 HKT

吴业坤（坤哥）昨日（24日）出席港台十大中文金曲颁奖礼时，亲口表示「今晚是最后一次以TMG歌手身份出席」，为与TVB旗下唱片公司TVB Music Group Limited（TMG）三年的合作关系画上句号。有揣测吴业坤近年在剧界发展理想，未来打算向演员路线发展。

吴业坤排位照揭地位

虽然吴业坤宣布离开TMG，但与TVB的关系似乎未有因此而改变。目前在TVB的官方网页上，吴业坤仍然是旗下艺人。而在电视广播有限公司（TVB）早前公布的2025年度周年报告中，吴业坤亦依然在列，可见公司对其重视。

吴业坤自资做音乐

吴业坤昨晚在IG发文：「感谢TMG 这三年的循循善诱，做了很多我很喜欢的作品，就算到最后的时间也能获奖，希望在十八对生日后的日子，让我边学习自资做音乐边努力拍剧拍节目，我不会放弃唱歌的！亦谢谢港台一路以来的支持！！由新人奖到十一年后的今天都让我有机会上台得奖！我不会辜负大家的支持！！感恩」。

相关阅读：十大中文金曲奖2026｜吴业坤得奖宣布离巢：最后一次以TMG歌手身份出席 曾自嘲5线歌手不满发展？

吴业坤出道初期以歌手身份打响名堂，但近年在戏剧界的发展亦渐见光芒。从《超级巨声2》出道，初期星途平平，一直默默耕耘的吴业坤，近年在多套剧集中担任重要角色，《夸世代》的「包豹」、《新闻女王》系列中的「PM」马家明等，获得不少好评。吴业坤去年在《刑侦12》饰演张振朗第二人格「阿贤」，催泪表白场面，演技备受肯定。

吴业坤夺「飞跃进步男艺员」奖

吴业坤在今年初的《万千星辉颁奖典礼2025》上，凭借在《刑侦12》及《新闻女王2》等剧集中的亮眼表现，夺得「飞跃进步男艺员」奖。吴业坤当时已明言下一个目标是磨练演技，向「最佳男配角」进发。

相关阅读：吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
18小时前
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
20小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
20小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
2026-04-24 12:02 HKT
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
生活百科
2026-04-24 13:22 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
20小时前
六合彩电脑飞再建奇功 两注夹埋中7个字 幸运儿因一事险失680元 网民惊讶：差啲中三奖｜Juicy叮 ​
六合彩电脑飞再建奇功 两注夹埋中7个字 幸运儿因一事险失680元 网民惊讶：差啲中三奖｜Juicy叮
时事热话
3小时前
《悠长假期》翻拍掀热议 61岁山口智子近况曝光 公开神剧女神5招自然保养法！
《悠长假期》翻拍掀热议 61岁山口智子近况曝光 公开神剧女神5招自然保养法！
保健养生
2026-04-24 13:01 HKT
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
社会
7小时前
温柳媚首谈经济困难领综援过活 感情见过鬼怕黑：唔想有家 潇洒看生死坚拒插喉保尊严
温柳媚首谈经济困难领综援过活  感情见过鬼怕黑：唔想有家  潇洒看生死坚拒插喉保尊严
影视圈
3小时前