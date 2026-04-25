吴业坤离巢丨告别TMG疑铺路专心做演员 TVB官网未除名「重点艺员」身份不变

吴业坤（坤哥）昨日（24日）出席港台十大中文金曲颁奖礼时，亲口表示「今晚是最后一次以TMG歌手身份出席」，为与TVB旗下唱片公司TVB Music Group Limited（TMG）三年的合作关系画上句号。有揣测吴业坤近年在剧界发展理想，未来打算向演员路线发展。

吴业坤排位照揭地位

虽然吴业坤宣布离开TMG，但与TVB的关系似乎未有因此而改变。目前在TVB的官方网页上，吴业坤仍然是旗下艺人。而在电视广播有限公司（TVB）早前公布的2025年度周年报告中，吴业坤亦依然在列，可见公司对其重视。

吴业坤自资做音乐

吴业坤昨晚在IG发文：「感谢TMG 这三年的循循善诱，做了很多我很喜欢的作品，就算到最后的时间也能获奖，希望在十八对生日后的日子，让我边学习自资做音乐边努力拍剧拍节目，我不会放弃唱歌的！亦谢谢港台一路以来的支持！！由新人奖到十一年后的今天都让我有机会上台得奖！我不会辜负大家的支持！！感恩」。

相关阅读：十大中文金曲奖2026｜吴业坤得奖宣布离巢：最后一次以TMG歌手身份出席 曾自嘲5线歌手不满发展？

吴业坤出道初期以歌手身份打响名堂，但近年在戏剧界的发展亦渐见光芒。从《超级巨声2》出道，初期星途平平，一直默默耕耘的吴业坤，近年在多套剧集中担任重要角色，《夸世代》的「包豹」、《新闻女王》系列中的「PM」马家明等，获得不少好评。吴业坤去年在《刑侦12》饰演张振朗第二人格「阿贤」，催泪表白场面，演技备受肯定。

吴业坤夺「飞跃进步男艺员」奖

吴业坤在今年初的《万千星辉颁奖典礼2025》上，凭借在《刑侦12》及《新闻女王2》等剧集中的亮眼表现，夺得「飞跃进步男艺员」奖。吴业坤当时已明言下一个目标是磨练演技，向「最佳男配角」进发。

相关阅读：吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」 曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」 同193合照曾被雪藏？