十大中文金曲奖2026｜吴业坤36岁生日后告别旧东家音乐合约 任性当独立歌手惊觉成本急升三成：太太开源节流支持

吴业坤（坤哥）昨晚最后一次以TMG旗下歌手身份出席颁奖礼，音乐工作与公司已经完结，经理人公司则仍是TVB及邵氏。坤哥表明，因刚刚过了生日踏出人生新一步，想趁现在时机任性一次，想知道自己完全拥有一首歌的感觉是怎样，因为现在已经大个仔，日后不可以再任性。不过，当要开始以独立歌手身份制作歌曲时，才发现「食米不知米贵」，早前问监制制作一首歌曲的价钱，才知道已经上涨了近三成，因此他要努力储六位数字来制作歌曲。

太太滨口爱子搬大屋计划暂缓

他表示，太太滨口爱子也十分支持他的决定，会开源节流。原先打算搬大屋，现在因为要储钱出歌以及一连串计划，所以搬大屋计划暂缓，需在屯门多住一段时间。