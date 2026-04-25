十大中文金曲奖2026｜金奖得主林家谦「喂狗大过天」完骚速逃 周殷廷避谈隐藏正印称病离场 冯允谦不贪心获四殊荣已感幸运
更新时间：02:31 2026-04-25 HKT
发布时间：02:31 2026-04-25 HKT
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港台十大中文金曲「CASH最佳创作歌手奖」金奖得主林家谦没受访便离场，林家谦在离场前表示：「真的不好意思，因为完Show心急赶着回家喂狗，所以完Show便走了。因此很对不起大家。」
YT陷公关灾难
同样速逃的仲有YT周殷廷，近日他被指借陈凯咏(Jace)「自炒绯闻」引来的公关灾难，其实YT已有隐藏正印，正印疑似是38岁的失婚KOL梁雅琳（Hilda），但记者追访他时，大会工作人员指YT因身体不适已离场，更解释YT是严重鼻敏感。
冯允谦失落大奖冇不开心
失落「最优秀流行歌手大奖」的冯允谦坦言冇不开心，觉得获四个奖已好幸运，不能太贪心，笑言平时会食汉堡包庆祝，但最近快闪往加拿大肥了所以要忍口，又谈到刚刚在台上演唱时因舞台落雪效果喷泡沫，他不慎吸入险些影响了演出。
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