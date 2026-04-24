魔音女团丨宋宛颖MV「企C位」自揭导师按状态分配 直认对跳舞信心大过唱歌 为陈奂仁澄清「拨头发」系节目效果非有「心机女」

《魔音女团》练习生宋宛颖、李尹嫣、颖乔、倪乐琳、王迅文、卢映彤、廖慧仪、蔡华英、倪嘉雯、庄子璇、乔美莎及叶靖仪今日于节目播放前出席《唱钱》节目试音并进行宣传，其中邓凯文、邢慧敏、俞可程及陈熙蕊则未有随队出席。宋宛颖与倪乐琳于《唱钱》试音环节双双凭《女神》一曲过关，受访时倪乐琳表示甚少在人群面前唱歌，终于在面试后演唱成功一雪前耻。

乔美莎较想唱英文歌

至于在MV中与宋宛颖及乔美莎「企C位」，三位均表示其他成员均有机会在镜头中间展示自己，宋宛颖则透露拍摄当日领团员跳群舞为导师安排：「我都系叫名先知道，可能导师有按上堂状态去分配。我对跳舞信心大过唱歌，所以今日好紧张。」乔美莎今日未有上台演唱，仍盛赞一众队友演唱广东歌的能力：「我比较想唱英文歌，我广东话能力未够完美，国语或英文会比较好，一个礼拜先学到一首广东歌。」但表示最钟情依然是跳舞，往后或会效法偶像Nicki Minaj及Cardi B挑战英语饶舌。

宋宛颖否定「攻心计」猜疑

陈奂仁之前于社交平台拍片谈到有《魔音女团》成员缺席练舞，却自行加插「拨头发」等动作，宋宛颖马上为陈奂仁及团队澄清：「只系节目效果，我亲自问过，系佢自己作出嚟！」表示团员之间非常团结，是自己历来拍摄最开心的节目。对于有指该「攻心计」成员以拨头发为绝招，宋宛颖则反问：「拨头发咁少嘢？必杀技应该要再练劲啲！」笑言大家或要练后空翻但怕骨头粉碎。

