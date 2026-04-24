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云浩影最爱深夜足浴听歌创作 办沉浸式耳机音乐会宣传专辑《Silver Lining》

影视圈
更新时间：18:14 2026-04-24 HKT
发布时间：18:14 2026-04-24 HKT

云浩影（Cloud）前日推出全新专辑《Silver Lining》，并于晚上在中环PMQ举行《Cloud's Silver Lining Trip 音乐会》，全场逾300位歌迷席地而坐，透过耳机沉浸式享受Cloud现场演绎新碟内作品和她喜爱的歌曲。Cloud拿着在新歌《雪爱》MV中亮相的可爱记事簿登场，簿内记下她的感受和音乐会流程，她演唱《别畏高》和《雪爱》后问歌迷：「你哋紧唔紧张？我好紧张，我系P人嚟，作为今日导游，我都替大家紧张！」歌迷一片笑声。

云浩影翻唱薛凯琪《Better Me》

Cloud坦言：「以往音乐会上，透过耳机听我唱歌嘅人只有乐手们，系好亲密又好特别，今日你哋都会喺耳机听到。」她走到观众当中演唱《我们还有几多时间》、《话到口中》和《别怕》。「今次专辑《Silver Lining》来自一句『Every cloud has a silver lining』，意思系即使乌云都有一条银色边，都有一丝光明。」翻唱薛凯琪的《Better Me》时，Cloud显得特别感触：「无论做啱做错都有佢嘅原因，希望大家好似我咁，每朝早瞓醒都系一个新嘅自己，刚才首《Better Me》有一句好重要，亦系我好想『做一个值得你骄傲的Better Me』。」音乐会尾声，Cloud说：「呢个属于你同我嘅moment，我想透过呢首歌话畀大家知『雨后都有彩虹』。」然后她自弹自唱Kacey Musgraves的《Rainbow》。

云浩影有谂头

音乐会后，Cloud坦言心情紧张过大型演唱会：「一开始我都有啲惊，担心呢个idea到底work唔work？因为用耳机听好亲密，会听到好细致和放大瑕疵。」出场后感受到观众的能量和反应才安心，她说：「我见到有观众流眼泪，真系一个好特别嘅moment。我觉得同大家好close，一开始好紧张，因为大家围住我，好近，个力量好大，适应之后就能够好好去enjoy。」又坦言唱《Better Me》时特别感触：「平时唱呢首歌都会触动我，而今次嘅触动位系『有一天生命老去 还好谢谢有你』 ，我望住咁多人带住耳机好专心咁听我唱歌，唔知我嘅歌手生涯会有几长、有几远，但我好多谢曾经喺度支持过我嘅朋友仔。虽然会有完结嘅一日，我会老去，好感谢曾经同大家一齐，有过呢啲moment！」

云浩影凭歌寄意

音乐会上Cloud唱了多首新专辑的作品，唯没有唱英文歌《Love Me Like That》，是她刻意留作买碟歌迷的专属惊喜。而灌录此歌前有个小故事，她笑言：「呢首歌原自一首韩剧歌，要攞版权，对方想听吓我唱成点先决定批唔批，作为音乐人，我好明白。所以录嘅时候都有压力，惊唔批，即系我唱得唔够好。嘻嘻，最后批咗，即系可能连原唱Sam Kim都听过㖞，好开心！」至于今次专辑Cloud首次通宵拍摄，Cloud坦言：「专辑概念『Silver Lining』，黑暗与光、光与影嘅关系。好多时候人生嘅ups and downs，经历过低沉先至会明白开心，同埋好嘅事情系嚟得几咁难能可贵。所以今次特登喺黑暗中拍摄，希望带出讯息：『黑暗入边都有光』。」

云浩影是夜鬼

被问晚上如何享受me time？Cloud透露：「夜晚嘅我钟意睇电话同埋浸脚，用啲中药包煲水嚟浸脚，听歌攞灵感，有时夜晚写歌都几有feel，当然仲有瞓觉啦！有时日头开始写歌填词，埋尾录埋好多时已经深夜，所以我觉得深夜同音乐人有好大关连。」其中新歌《别怕》就是由她亲自作曲填词并在深夜录音，她说：「呢首歌以第三身嘅角度去鼓励自己『唔好惊』，因为我好多时候都会自己同自己讲嘢，所以想用第三身嘅角度去写呢首歌。」

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