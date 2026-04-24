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朱芸编孖Winka情侣档合作音乐会 Jeremy自肥与一众高手同台感幸福

影视圈
更新时间：16:45 2026-04-24 HKT
发布时间：16:45 2026-04-24 HKT

「香港流行文化节」开幕节目 ： 一连两场的《梦之深境》音乐会于日前结束，共同策划及创作的本地音乐人冯颖琪，和二胡演奏家朱芸编，加上鼎盛的演出阵容，包括︰合唱团、室乐团、乐队成员；街舞舞者、Beatboxer；及流行歌手林奕匡、陈泳伽（Winka）＠COLLAR、邓小巧和Jeremy（李骏杰）＠MIRROR等，台上「玩」得尽兴，台下观众惊喜连连。

Jeremy施展浑身解数

兼任音乐总监暨演出者的朱芸编，甫开场便联同乐手和室乐团成员，一口气演奏十首经典电影配乐「炸场」。二胡、结他、小提琴等各种声音在台上犹如跳探戈一般，无分中西，不辨新旧，尽情地起舞。合唱团、流行歌手紧接演出，首晚演出嘉宾林奕匡、陈泳伽，次晚的邓小巧、李骏杰@MIRROR，都觉得今次音乐会的安排，对歌手来说是一个难得的「自肥」机会，能够与这么多优秀的单位合作，是十分幸福的事。

WinWin负责舞蹈编排

最后一部分由街舞舞者和cccc领军。负责舞蹈编排WinWin（杨安妮）及Kenya Boya（叶子俊）表示，这次合作对他们来说是个全新的体验，「以一般舞蹈编排来说，我们会先设计好舞步，舞者只会跟着我们排好的舞步来跳。今次可以说是共同创作，舞者由概念到演绎，都给了很多意见，这种互相碰撞，能够擦出意想不到的火花。」

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