周吉佩张与辰「良辰吉日」再合体 网上直播音乐会互唱对方金曲 张与辰爆两人有「搣倒刺」怪癖

周吉佩（吉吉）、张与辰今日到电视城为晚上举行的网上直播音乐会彩排，音乐会以「我们的原创时代」作主题，会演唱个半小时，两人也会互唱对方的歌曲，张雨辰指今晚会唱吉吉的《第三人生》，他指参加《中年好声音》时听到这首歌，当时就已非常喜欢，所以选了唱这首，又笑指在吉吉面前唱他的歌好有难度，因为不可以有甩漏，又表示看着歌词唱很容易唱错音，至于吉吉就表示会唱张与辰的《深海》，他指在音调方面需要调教，笑言自己声音没对方深情，所以也很紧张。

吉吉与辰台上自然互爆秘密

提到两人经常以「良辰吉日」一起演出，问他们之后会否有更多合作？吉吉表示要睇大家反应，自己也非常想再有其他演出，也希望两人能一起再开骚，张与辰也指两人在一起，玩的东西可以再多点，除了音乐或乐器外，两人在台上还可以倾偈，吉吉指曾在旅行团中试过有合作演出，发现大家也很有默契，也很喜欢边讲嘢边唱歌，更指这种气氛下，很自然会在台上互爆对方的秘密，问到还有什么可以爆？张与辰指两人见到倒刺都一定会搣，就算搣到流血也会搣走，吉吉则谓他们在搭长途车时都会瞓到打鼻鼾。

吉吉被评「热情奔放」与辰被封「忧郁才气」

吉吉又指最近在网上看到一条分析两人性格的片，对方指张与辰忧郁才气，而自己是热情奔放，这样在一起网民似乎也钟意，张与辰谓可能自己平常说话的时候比较deep，所以大家会觉得自己内敛，而吉吉就很好玩，所以是奔放，吉吉即想到下个目标是希望两人一起拍旅游节目。至于是否想像「左麟右李」般发展，两人表示不敢想太多，所有事情交由公司决定。

