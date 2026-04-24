Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩张与辰「良辰吉日」再合体 网上直播音乐会互唱对方金曲 张与辰爆两人有「搣倒刺」怪癖

影视圈
更新时间：16:45 2026-04-24 HKT
发布时间：16:45 2026-04-24 HKT

周吉佩（吉吉）、张与辰今日到电视城为晚上举行的网上直播音乐会彩排，音乐会以「我们的原创时代」作主题，会演唱个半小时，两人也会互唱对方的歌曲，张雨辰指今晚会唱吉吉的《第三人生》，他指参加《中年好声音》时听到这首歌，当时就已非常喜欢，所以选了唱这首，又笑指在吉吉面前唱他的歌好有难度，因为不可以有甩漏，又表示看着歌词唱很容易唱错音，至于吉吉就表示会唱张与辰的《深海》，他指在音调方面需要调教，笑言自己声音没对方深情，所以也很紧张。

吉吉与辰台上自然互爆秘密

提到两人经常以「良辰吉日」一起演出，问他们之后会否有更多合作？吉吉表示要睇大家反应，自己也非常想再有其他演出，也希望两人能一起再开骚，张与辰也指两人在一起，玩的东西可以再多点，除了音乐或乐器外，两人在台上还可以倾偈，吉吉指曾在旅行团中试过有合作演出，发现大家也很有默契，也很喜欢边讲嘢边唱歌，更指这种气氛下，很自然会在台上互爆对方的秘密，问到还有什么可以爆？张与辰指两人见到倒刺都一定会搣，就算搣到流血也会搣走，吉吉则谓他们在搭长途车时都会瞓到打鼻鼾。

吉吉被评「热情奔放」与辰被封「忧郁才气」

吉吉又指最近在网上看到一条分析两人性格的片，对方指张与辰忧郁才气，而自己是热情奔放，这样在一起网民似乎也钟意，张与辰谓可能自己平常说话的时候比较deep，所以大家会觉得自己内敛，而吉吉就很好玩，所以是奔放，吉吉即想到下个目标是希望两人一起拍旅游节目。至于是否想像「左麟右李」般发展，两人表示不敢想太多，所有事情交由公司决定。
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
6小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
23小时前
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
4小时前
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
生活百科
23小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT
01:10
国泰航机英国曼城返港男子机上猝死 生前患胰脏癌
突发
9小时前
少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」
少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」
家居装修
10小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
国产外骨骼设备｜外籍残障女穿上重新站立行走 亲友感动洒泪｜有片
00:24
国产外骨骼设备｜外籍残障女穿上重新站立行走 亲友感动洒泪｜有片
即时中国
5小时前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
2026-04-23 16:25 HKT