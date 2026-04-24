《魔音女团》16位练习生全新资料相公开 红发俞可程劲抢眼 获赞有韩妹feel

无线全新综艺真人骚《魔音女团》（The Magic Voice），将于5月4日起、逢周一至周五晚翡翠台十点半播映。16位练习生为（排名不分先后）：李尹嫣（Victoria）、颖乔（Ziva）、邢慧敏（Sharon）、邓凯文（Eris）、宋宛颖（Sabrina）、倪乐琳（Ellyn）、王汛文（Candice）、卢映彤（Skylar）、俞可程（Kanis）、廖慧仪（Jessica）、蔡华英（Emily）、倪嘉雯（Carmen）、庄子璇（Hilary）、乔美莎（Chelsea）、陈熙蕊（Blossom）、叶靖仪（Michelle），女团导师则为陈奂仁及陈洁灵。

16位练习生大晒长腿及纤腰

tvb.com公布了16位练习生穿着白底金刺绣女团服、大晒长腿及纤腰的全新个人资料相，除了中、英文名字，还有各人入行年资、星座及IG Followers人数。16人之中，IG拥有最多Followers的头3位练习生顺序为倪嘉雯、廖慧仪及庄子璇。造型方面，除了倪嘉雯的金发、叶靖仪及俞可程的红发够抢镜，唯一有戴后冠的庄子璇更是抢中之抢。

tvb.com公布了16位练习生穿着白底金刺绣女团服。

《魔音女团》（The Magic Voice）将于5月4日起、逢周一至周五晚翡翠台十点半播映。

倪嘉雯成顶头大热

谈到网民反应，除了顶头大热的倪嘉雯、乔美莎及三位港姐冠军庄子璇、宋宛颖、倪乐琳外，两名「东张女神」俞可程及邓凯文亦有不少支持者，对于染了红发的俞可程，网民除了大赞有记忆点，更大赞她有韩妹Feel。而另一位被指有女团风范、兼且有不少网民留言大赞清新又靓女的，是入行资历3年的卢映彤Skylar。

卢映彤获封「止痛药女郎」

《金式森林》演「止痛药女郎」出场仅2秒即获关注的Skylar与倪嘉雯一样是儿童节目《Hands Up》主持、绰号是「彤彤姐姐」，并曾演出《爱‧回家之开心速递》、《侠医》及《金式森林》，其中她在《金式森林》中虽然出场仅2秒，「职责」是问酒店职员拎止痛药，但网民还是被她的靓样吸引，并因而获封「止痛药女郎」。身高168cm的卢映彤，拥有一双修长美腿，于大学修读Global Business and Marketing的她，更是「十八般『舞艺』」。坐拥八级古筝资格的卢映彤，曾获学界古筝独奏初级组冠军及中级组季军之余，更于2024年的春节文艺晚会节目中勇夺古筝合奏优秀表演金奖。 除了音乐造诣，卢映彤亦擅长跳舞及运动，除了中国舞资历达八级，亦擅长乒乓球及气手枪（室内射击），动静皆宜。