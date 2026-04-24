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夜王丨谭旻萱拍亲密场面锁定许光汉：要全裸可考虑共谐连理 李芯駖自嘲门槛极低情欲戏首选梁朝伟

影视圈
更新时间：06:00 2026-04-24 HKT
发布时间：06:00 2026-04-24 HKT

李芯駖和谭旻萱在《夜王》贺岁版的戏份被剪，她们都很开心戏份能在导演版重见天日，观众能在大银幕欣赏很好，芯駖透露曾向导演提议，如戏份最终未能重见天日，也想当花絮来怀缅一下。

谭旻萱视被剪为演员工作一部分 

谭旻萱认为戏份被剪是演员的工作性质之一，对于戏份被剪没有不开心，演员是为观众服务，问到是否收足酬劳才不计较？她笑言不要讲钱，芯駖以小朋友食糖作比喻，称不让小朋友食糖果会令他们不开心，但知道食得多不健康都会明白，「Cut左就适合在贺岁档上映，的确有少少不开心，因为不能报答粉丝。」

两人赞杨偲泳情欲戏唯美 

她们都已经入场欣赏过导演版，指杨偲泳的情欲戏拍得很唯美，觉得可以更激烈，问到她们可接受类似的亲密场面？谭旻萱表示如果剧本和导演都好就无所谓，对手是靓仔更好，何启华也不错，最重要是专业，问到可有心水对手？她说：「许光汉！（和他合作可全裸？）全裸未必，如果可以和他过人世可以考虑。」芯駖同样表示剧本和班底专业最重要，讲到对手，她指自己门槛低，称很喜欢《色戒》的梁朝伟，被笑她的门槛真的很「低」，加上她下午在公司的周年午宴时提议梁业做韦小宝，但当要拍亲密场面时，对手级数几何跳，变成梁朝伟，范围相当阔。

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