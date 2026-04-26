黑夜告白｜剧情懒人包、5大看点 潘粤明孖王鹤棣联手破案

《黑夜告白》｜由潘粤明以及王鹤棣领衔主演，任敏特邀主演的刑事侦悬疑剧《黑夜告白》于4月26日起在优酷播出，共24集。故事讲述潘粤明以及王鹤棣齐破电梯失踪案。下文为您精心整理了《黑夜告白》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

1997年，一桩电梯失踪案，将刑警何远航、冉方旭卷入迷雾。经历波折，两人也曾陷入迷惘与怀疑，最终揭开真相。岁月流转，治愈人生迷茫，坚守正义，以乐观坚韧化解磨难。

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《黑夜告白》追剧日历公开！

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潘粤明 饰 何远航

何远航是一名经验丰富的刑警，也是1997年徐家父女电梯失踪案的主要调查者，他在后续调查中受伤，并被调离刑警岗位。

潘粤明饰演老刑警何远航。

王鹤棣 饰 冉方旭

冉方旭是刑警何远航的徒弟，他判定失踪案当事人系躲债故弄玄虚，自此崭露头角。但他在2008年死亡，与一宗旧案有关。

王鹤棣饰有破案天分的冉方旭。

任敏 饰 何晓荷

何晓荷是何远航的女儿，她在2006年因父亲调至内勤工作而产生矛盾，后因师兄冉方旭车祸身亡继承其遗志。

任敏饰演何远航的女儿何晓荷。

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《黑夜告白》人物关系图公开！

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第1－2集：何远航与冉方旭水火不容

在1997年，一名身穿蓝色高跟鞋的女子背着一男人上了元龙里国际花园的18楼后失踪，何远航与冉方旭首次搭挡查案，经验老道的何远航认为是恶作剧便收队，但冉方旭认为事件并不简单，他势要追查到底，但二人并不合拍，他孤身返回现场，在爬窗户找线索之际整跌花瓶使路过的乔素清轻伤，他更发现上天台的暗门有血迹，但空欢喜一场只是鸡血；住407的大爷自称有线索，小混混金满廊拟将人灭口幸何远航杀到将他拘捕。2015年，二人已转行，元龙里再现失踪案，他们重返现场，冉方旭因旧案未破已自责转岗去北京教书。

第3集：何远航与冉方旭开始有线索

金满廊透露是有人着他使二人消失，但他等足全日都无见到，他为泄愤而杀鸡，一身血衣被407大爷看到，他忧惹事端而想将对方灭口。407大爷指曾两度见过失踪女子，她双手贴满膏药。深夜一名女子向二人报料，指失踪女土是她的按摩店前同事叫梦梦，后转职到一间足疗店，该男子疑是她父亲，二人去足疗店找线索，得知其真名为徐萌，并找到其住宅，二人遇伏击。

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1. 王鹤棣时隔1.5年最新电视剧

王鹤棣对上一部电视剧已是2024年大热的《大奉打更人》，火热程度甚至TVB亦有购入版权播放！在今年初与宋茜领衔主演的《星河入梦》票房冲破1亿元。久违电视剧圈的王鹤棣带最新力作《黑夜告白》回归，而这种刑侦剧亦是他较少涉猎的范畴，令粉丝期待不已！

王鹤棣时隔1.5年重返电视剧圈子。

2. 潘粤明身兼多职

潘粤明是众所周知的实力派演员，他在《黑夜告白》中饰演拥有丰富经验的刑警，其演技可谓令粉丝十分放心。惊喜的是，在该剧中，潘粤明更担任艺术总监，身兼多职。观众除了可以欣赏他精湛的演技外，更可以在剧中细味潘式美学。

潘粤明除了是领衔主演外，更是艺术总监。

3. 任敏有份参演

虽然《黑夜告白》中的主轴是围绕着潘粤明以及王鹤棣破案，但任敏的加盟绝对是点睛之笔！任敏绝对是新生代颜值与实力兼备的演员，她凭着处女作《悲伤逆流成河》一炮而红，而她更没有局限性，无论是古装《清平乐》、化身职业律师的《家事法庭》都能看出她的多样性和潜力，因此她在《黑夜告白》绝对是锦上添花。

任敏并非花瓶，其实力有目共睹。

4. 视听语言与年代还原吸睛

《黑夜告白》的画面采用暗黑光影滤镜，电梯门缝微光、血色高跟鞋等钟头被赞「电影级质感」。除此之外，剧组更搭建90年代小区实境，服装道具精准还原时代特征。《黑夜告白》以探案为主线，穿插师徒互怼的名场面，以幽默对话消解压抑基调，被观众调侃「在悬疑剧里演喜剧」。

画面劲真实兼有年代感！

5. 热度劲高 备受期待

《黑夜告白》的全网热度持续登顶，在优酷站内预约破200万，内地平台抖音相关视频播放量超8200万，登顶悬疑期待榜TOP1，王鹤棣寸头造型、潘粤明老年状态等话题频上热搜。粉丝更笑言《黑夜告白》选择在中午12点开播，「阳气」最足，令观众可以安心追剧。

《黑夜告白》未播已红。

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