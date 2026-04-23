单文柔36岁生日 陈展鹏直言是全年度最大考牌 感谢小猪比帮手安排送惊喜

视帝陈展鹏与太太单文柔（Phoebe）近日低调搬新屋，适逢日前单文柔迎来36岁生日，一家三口简单温馨庆祝。不过，刚经历搬屋「大工程」的单文柔似乎体力耗尽，她在社交平台宣布「罢工」，将生日策划重任全权交予宝贝女「小猪比」陈诺瑶（Quinta）及老公负责，自己只想躺平休息。

陈展鹏预告下年做总策划

陈展鹏在社交网分享了一段短片，片中见有一个极度夸张的大型蛋糕造型的气球，他与囡囡小猪比为妈妈大唱生日歌，两父女合拍度十足，其后，单文柔从气球蛋糕跳出来，陈展鹏一度与老婆嘴对嘴亲吻，相当甜蜜，陈展鹏笑言：「安排生日真系全年度最大考牌，好在有猪比做我屋企娱乐组组长，连呢个咁夸张嘅蛋糕都整埋出嚟。我负责同大家讲：thanks thanks thanks 猪比！」陈展鹏更预告下年轮到他做总策划：「不过讲到明话，明年轮到我做总策划，讲到明唔好 ban ban ban到时再同大家汇报成绩啦！」

单文柔生日想瞓觉或者按摩

而寿星女单文柔则在帖文中流露出搬家后的疲倦与幸福交织的心情，她分享写道：「猪比生日喜欢 Party，陈总生日期待有新意，搬完屋真系唔想太攰同要我念（谂）太多，最想全日训觉或者按摩。」她更感性表示，在踏入新一岁简单便是福：「一家人齐齐整整，就是最好的人生仪式。感谢有你们陪我一起长大，每一年过得更踏实、更幸福记录了快乐时刻，一起长大，一起变老！」