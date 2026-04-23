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ERROR「三缺一」贺ViuTV十周年 何启华撑193「放假中」未归队 吴保锜常被轰自揭情绪出问题曾求医 爆惊句：有事应跳楼死咗

影视圈
更新时间：17:45 2026-04-23 HKT
发布时间：17:45 2026-04-23 HKT

ViuTV为庆祝成立10周年今日（23日）举行午宴，ERROR成员何启华(阿Dee)、吴保锜及梁业(肥仔)仍然以「三缺一」阵容现身，193郭嘉骏未有随队友到场贺公司周年，疑似雪藏情况尚未解决。三位受访期间表示不羡慕MIRROR有机会拍摄团综，笑言已拍摄过太多因此让出机会，至于公司为他们准备的「大计」，保锜则保持神秘指：「大计keep住都会有，但今日就唔喺呢到讲。」肥仔表示目前正准备团队创作，何启华则笑指要保持神秘下部署：「到时出街就会知。」

何启华撑193缺席有工作

至于郭嘉骏重返ERROR合体的机会，何启华则表示：「我哋都系唔讲住，但如果齐人就要疯狂帮我哋宣传！」193缺席公司周年宴会令人意外，阿Dee亦继续一贯说法：「佢未放完假！」并表示其他组合均有成员因工作缺席：「193都系有个人工作，一日有24个钟，佢可能12个钟系工作、12个钟系假期，个工作好私人，我哋都冇办法参与到。」有关193近况与动向则没有任何补充或发表。

吴保锜自认一年道歉一次

吴保锜言论不时于网络引起热议，早前再就叻哥合照向网民致歉，访问中何启华开玩笑要求保锜小心说话，保锜则表示不用留心：「冇嘢要特别小心或者唔小心，努力、尊重同放松自己。回归本我，做返个人！」对于网民倾向较负面评价，保锜轻松地表示：「都唔需要理负面，佢闹我之前，我已经闹咗自己先。」并表示早已戒除使用Threads平台的习惯，重新现身仅为道歉：「无啦啦好多人闹我，我咪试下又道歉一次，一年道歉一次。」肥仔亦劝告要删除该程式，保锜回应指道歉后已再度删除。面对大量负面评价，保锜坦诚引起情绪问题：「我系有啲情绪问题，系一年前嘅事，有去睇医生已经解决咗。」谈到药物控制与康复进程，保锜又再语出惊人：「唔驶喇！如果有事应该跳楼死咗！所以即系冇事！大家唔驶担心，多谢！」同时感情事亦不再困扰保锜：「感情事放开，一啲都唔好讲。男人都系为钱为工作。因为我冇爱情，所以感情冇嘢发表！」

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