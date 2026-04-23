试真D丨被热捧为「饮食界东张西望」？江美仪揭露惠州平价团购陷阱涉事黑店被勒令停业

江美仪与周嘉洛、吴业坤、朱敏瀚等在TVB综艺节目《试真D》组成「星级试伏员」在内地探店，播出后话题多多，江美仪、周嘉洛和吴业坤日前在惠州探店叫一个仅118元人民币的「7餸海鲜餐」团购套餐，江美仪狠批海鲜卖相似「灰甲」，最后要求食店退款，她还直言：「惠州政府要处理吓呢件事！」

《试真D》被热捧为饮食版《东张西望》

后来江美仪再挑战平价海景公寓，虽然有极多10分好评，但单是在联络负责人已出现重重困难，对方还突然要求加钱，上到楼后更传出极浓烈煤气味，江美仪直言：「唔使钱我都唔会住！」惠州市文化广电旅游体育局迅即介入，将涉事餐厅停业整顿，《试真D》更获内地及香港网民热捧为饮食版《东张西望》。

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惠州市文化广电旅游体育局迅速回应

日前播出的第四集，江美仪、周嘉洛和吴业坤点了一份118人民币的「7道海鲜大餐」，期间他们得悉套餐海鲜是「冰鲜」，需额外单点的才是新鲜海鲜，虽然他们额外加钱点新鲜海鲜，但上菜后发现无论是套餐内外，大部分海鲜都不新鲜，结账时餐厅愿意退掉团购套餐的118元。江美仪等人亦实测一间平价海景公寓，不过因经营混乱，出现沟通不畅、临时加价等问题，体验极差。惠州市文化广电旅游体育局迅速回应，表示已转交惠东县有关部门核实处理，其后惠东县公布已组织联合执法，对涉事度假公寓立案查处并予以查封，涉事海鲜餐厅则被挂黄牌警示及责令停业整顿。官方强调将会持续加大旅游市场秩序监管力度，切实规范市场秩序。不少网民大赞《试真D》敢于揭弊，有人说：「其实见到几个人拎电话GoPro入嚟都应该醒水啦。」、「TVB 派啲更生面口嘅小花去试。可能一夜全国爆红，成为人民英雌。」、「我自己都经常揸车去惠州，实际情况确实如此。 唔少类似「土匪式」经营嘅餐厅，确实令人几难放心。」、「有不是现在才有，去过的都不会去了。」、「已经宰了半个多世纪了。」、「整个双月湾都是一样的。」、「118海鲜套餐！他敢卖我都不敢点。」江美仪亦回复表示：「感恩！多谢大家支持《试真D》。」

江美仪朱敏瀚继续潜入「问题食店」

今晚（23 日）一集，江美仪和朱敏瀚等人继续舍身潜入疑似「问题食店」进行地颤式实测，包括被指控「海鲜唔新鲜」兼进食环境欠卫生的蚝店、盛传食完全身会布满屎味的三水名物「臭屁醋」，与及食物组合新奇又刺激的奇味寿司店！先说蚝店，三人甫抵达已见到有唔少苍蝇、加上到处皆是未执拾的碗碟，及有垃圾堆在食桌附近，三位主持马上放弃室外进食、改为步入店内继续实测。 步进店家后，三人即惊揭店员以同一部运输机、同时运送厨余／垃圾及新鲜出炉海鲜，他们又发现叫价88蚊人民币的招牌珍宝蚝、上碟时竟依然识得郁，吓到出名淡定的美仪姐也顿时花容失色宣布「举白旗」，最终由一度想「逃离食店」的朱敏瀚舍身成仁、自告奋勇鲸吞「半生熟蚝」，朱敏瀚在查探期间还发现阿姐的开蚝过程虽然认真，但其使用配套的卫生程度却令人咋舌。江美仪等人再三人挑战以「腐败酸臭」驰名的「三水臭屁醋」同样令人捧腹，曾有网民扬言：「食完好似喺屎坑食完饭出嚟咁」、「吃完衣服都不能要了」，朱敏瀚出发前做足准备，除戴上口罩，还塞定两张纸巾入鼻逼自己闭气，十分搞笑。江美仪为了帮观众试真D，毋惧恶臭直接将醋笔近鼻子 猛索之余、又即场点了少少放入口，极尽敬业，结果竟然出乎意料。

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