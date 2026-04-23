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G.E.M.邓紫棋翻唱周杰伦新歌 获本尊亲回大赞：继续用音乐疗愈世界

影视圈
更新时间：22:15 2026-04-23 HKT
发布时间：22:15 2026-04-23 HKT

「巨肺小天后」邓紫棋（G.E.M.）一直是周杰伦的超级fans，近日偶像推出新歌《爱琴海》，她二话不说便在家中录制了一段翻唱片，短片除火速吸引逾25万人赞好，更迎来意想不到的惊喜，就是周杰伦本尊亲自转发并赞美。

G.E.M.直认是「爱琴海」

影片中，G.E.M.以招牌甜美声线翻唱《爱琴海》，赋予作品另一种感觉，她在贴文下搞笑写道：「我本身爱琴又爱海，那不就是『爱琴海』？」而这段短片意外获得周杰伦注意，他随后透过IG限时动态转发，并以英文写下：「Thank you for covering my song. It sounds amazing. Let's keep healing the world together through music.（感谢你翻唱我的歌，听起来太出色了，让我们继续透过音乐一同疗愈这个世界。）」

G.E.M.成追星天花板

获得偶像亲自「翻牌」认证，G.E.M.难掩激动心情，立刻以英文回复：「My pleasure！Amen!! Lets keep healing the world together!!（这是我的荣幸！阿们！让我们一同继续疗愈这个世界吧！）」G.E.M.隔空成功追星，网民都纷纷笑指她：「追星天花板」，更有不少人期待二人有正式合作的机会。

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