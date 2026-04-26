佳偶天成｜剧情懒人包、5大看点 任嘉伦与王鹤润冲破宿命枷锁

《佳偶天成》｜由任嘉伦、王鹤润领衔主演的古装仙侠剧《佳偶天成》于4月25日在爱奇艺及腾讯视频播出，剧情讲述男女主角先婚后爱，在困局中彼此救赎、并肩蜕变，最终冲破宿命枷锁，全剧共40集。下文为您精心整理了《佳偶天成》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

战鬼族人陆千乔（任嘉伦 饰）为保族人血脉，需历经换皮、换肉、换骨、换血以及换心五关转生为人。他藉贪官陆槐身份，与身负克夫命格却先天道体的修仙者辛湄（王鹤润 饰）成婚，本欲凌迟后假死脱身。不料辛湄竟背刀独闯京城为他报仇，引来仙门追杀。陆千乔被逼出手暴露身份，辛湄惊觉受骗挥刀相向，他只得抹去她的记忆。两人在崇灵谷重逢，命运相连，共同经历种种惊险事件，携手成长。

《佳偶天成》由任嘉伦与王鹤润领衔主演。

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《佳偶天成》追剧日历公开！

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任嘉伦 饰 陆千乔

陆千乔是战鬼族万年一遇的族人，拥有觉醒为战鬼的潜力。他的命运与族群的未来紧密相连，并身负「五不全」诅咒，必须破除诅咒以转生为人。

任嘉伦饰演战鬼族陆千乔。

王鹤润 饰 辛湄

辛湄是辛邪庄的独生女，身为天生道体、灵根绝佳的修仙天才 ，却因「克夫命」流言少有婚配者，她下山寻找一个被判了死刑的囚犯结婚，试图通过这种契约婚姻来「冲喜」改运。

王鹤润饰演天才少女辛湄。

黄羿 饰 左盈盈

左盈盈是个身处反派阵营、玩乐主义的魅惑小妖女，她按照自己的意愿行事并最终寻找自由。

黄羿饰演小妖女左盈盈。

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《佳偶天成》人物关系图公开！

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第1－2集：陆槐与辛湄成亲

辛邪庄的修行者辛湄与成为阶下囚的前任县尊陆槐在牢中议论婚事，只为洗脱克夫之名。辛湄从童年好友口中得知陆槐受贿而在月内被凌迟，她答应成亲，陆槐赠她上等护身法器，不日后二人牢中成亲。辛湄动身离开渭县处理师门要事前，去陆府将他养的绿植带走照顾，但却在府中见到两个小乞丐，她觉得案件或有隐情。雨天辛湄踏入一间客栈觉得处处不对劲，原来老板娘是蜈蚣精，她与赏金卫眉山君联手救下醉酒汉唐酉，他亦同样觉得陆槐无罪，辛湄下定决心回渭县，惟赶到后只见尸体，她用灵力引发六月飞雪，展示陆千乔的冤屈，并将其尸体偷走埋葬。楮英将陆槐的尸首挖出，原来他是战鬼族，他身负五不全诅咒，若想转生为普通人，便要剥皮、削肉、剔骨、换血、剜心。辛湄去京城为丈夫平反。

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1. 任嘉伦今年首部作品播出

任嘉伦去年劲高产，共有3部作品播出，均获不少好评！而古装更可谓是任嘉伦的舒适圈，在2021年播出的《周生如故》，他凭周生辰的「美强惨」一角，与女主白鹿齐齐爆红，而是次在《佳偶天成》中，任嘉伦的破碎感演技再升级，被粉丝笑言「被周生辰还让人心痛。」令观众万分期待他是次的表现！

任嘉伦再化身「美强惨」代表。

2. 先婚后爱＋双强救赎 设定吸睛

辛湄背负克夫命格，主动下山冲喜，与陆千乔因利益缔结婚约，二人却在共历生死中假戏真做。她以先天道体化解男主煞气，他以铁血守护破除她的命运偏见，他们实行双向精神托举兼改写命运。除此之外，陆千乔身负「五不全」诅咒，需经历五重劫难方可转世为人，设定充满东方奇幻色彩和中式恐怖氛围，非普通流水线古装剧。

任嘉伦与王鹤润上演先婚后爱！

3. 由金牌班底打造

《佳偶天成》改编至十四郎的同名小说，获不少书迷力撑。另外，由《周生如故》、《莲花楼》、《书卷一梦》等爆剧导演郭虎亲自操刀，是此亦是郭虎与任嘉伦继《周生如故》后的再次合作！而《佳偶天成》的编剧则是曾负责过《宸汐缘》以及《无忧渡》等的赵娜，由此可见《佳偶天成》的幕后团队十分专业！

《佳偶天成》由金牌班底打造！

4. 预约人数破400万

《佳偶天成》有刘学义、郑业成以及肖顺尧等实力演员加盟，引发观众情怀；在预告中运镜风格媲美热血异世界漫画，服化道考究，婚服设计与实景拍摄结合，美学质感突出，因此吸引大量粉丝观望，全网预约量破415万，微博指数达2761万，获爱奇艺以及腾讯视频S＋级联合宣传，被视为年度爆款预定。

《佳偶天成》十分瞩目！

5. OST阵容星光熠熠

《佳偶天成》共有6首OST，当中新生代实力唱将黄子弘凡献唱《莫等》、演戏唱歌两不误的刘宇宁带来《生当何为》，是次亦是他与导演郭虎的「二搭」，二人曾在《书卷一梦》中合作，成绩亮眼。除此之外，更有「OST天后」张靓颖唱主题曲《问天》，由此可见OST阵容劲有诚意！

刘宇宁有份献唱OST。

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