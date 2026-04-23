施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度

李家鼎前妻施明（原名方宝仪）于3月21日离世，享年76岁。施明的丧礼今日（4月23日）于大围宝福纪念馆进行，完成大殓仪式后，灵柩移往富山火葬场火化，一代影星从此告别人间。自从施明离世后，李泳汉与李泳豪兄弟决裂再度升级，李泳汉声称要为妈咪坚持到最后，将弟妇Agnes拒于门外，李家鼎和李泳豪拒绝出席施明的解秽酒。

李泳汉透露施明身后事仍未完成

完成施明的火化仪后，李泳汉与亲友抵达尖沙咀出席解秽酒，在餐后李泳汉接受访问，透露妈咪施明的身后事仍未完成，依佛教仪式需要49日，每日念经打斋。谈到李家鼎与李泳豪都未有参与解秽酒，李泳汉指都已邀请了，不来都没有办法。李泳汉指母亲的丧事后发生好多事，但从来没拒绝李泳豪出席。

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李泳汉不懂得答一家人会否再食饭

李泳汉被问会否担心难有机会再一家人食饭？李泳汉称：「这样问我真的不懂得答，缘份的话很难讲。（坐低倾？）爸爸是一定要关心，至于弟弟是双向，我一个人做不到，要看他有没有意思。」李泳汉认为要冰释前嫌是双向的事，因此时仍有好多事要处理，但若李泳豪有意思「I never say no！」李泳汉指母亲的丧事后发生好多事，但从来没拒绝泳豪出席，对于拒绝泳豪太太Agnes出席，他指：「这是我妈妈意愿，我妈从来没有认她。我有人证证明妈妈的想法，他们结婚亦没请妈妈，不只妈妈和我，所有亲朋戚友都无，这些无法洗白。」问与李泳豪冰释前嫌会接受其太太？李泳汉说：「这个你想得太远，第一步发生先吧，想认返我做阿哥，whatever，睇点做，都是未发生的事，太多假设！（撇除妈妈意愿，将来你会接受这弟妇？）呢个我唔答。」

李泳汉指自己很尊重爸爸

李家鼎与李泳豪曾指施明离世两日后才收到消息？李泳汉指事出突然，自己也见不到妈妈最后一面，要处理好不用担心、不会有争执才公布，问处理好才通知会否不尊重爸爸？李泳汉指自己很尊重爸爸，去年爸爸生病也提醒他装平安钟、曾邀请他一起住。至于不欢迎弟妇入场只能在门外鞠躬？李泳汉说：「她不是在门口鞠躬？已经鞠了对吧？」李泳汉亦表示很担心李家鼎消瘦憔悴：「由第一日和他说妈妈的事，我已经叫他过来一起住，但他都选择自己住，就是这样，其他事你问鼎爷吧。我刚刚失去了妈妈，我不想无埋爸爸，因为我会觉得很Lonely，我已经觉得很Lonely。」问到灵堂上兄弟互动，李泳汉指李泳豪有和小朋友玩，李家鼎也有和他讲了几句，并不觉得有隔膜，所有事都跟足传统，例如由李家鼎上第一注香，

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李泳汉强调只是做自己要做的事

追问是否强调与李家鼎关系没问题？李泳汉说：「我觉得他被控制，80岁人怎么会说这些话。看到他的样子，怎么不担心？是担心的，但我可以怎样做？只能一步步来。」问李家鼎成为了兄弟间的磨心？李泳汉强调：「我一直说细佬要出席，没有认的那个不可以出席，就这么简单，然后我一直被人讲。我只是做自己要做的事、办好我妈我后事，I did nothing wrong！」至于施明遗下的财产会否有分配？李泳汉指这些事不是现在答，要先处理好后事，被问到丧礼费用？李泳汉称：「我畀架，佢哋一毫子都无畀！」契妈黄夏蕙称不希望兄弟对薄公堂，他称未想过太远的事，亦从未提过分身家的事。