BTS队长RM被拍到涩谷禁烟区吸烟 无视保安人员劝阻仲乱掉烟头

韩国天团BTS（防弹少年团）睽违近7年再举行巡唱，他们日前到日本演出，队长RM却被日本八卦杂志《周刊文春》拍到队长RM在禁烟区吸烟，事后甚至要工作人员帮他捡起烟头，RM即被网民狠批。

RM未回应争议

据日本《周刊文春》报导，BTS于17及18日在东京巨蛋举行巡唱，吸引11万观众入场。RM之后继续留在当地，并被拍到与几位友人，于晚上10时左右，在涩谷附近的酒吧用餐3小时，一行人又去了多间居酒屋，店内没有吸烟区，RM与友人只能到外面吸烟，却被拍下他们在禁烟区吸烟的违法行为。他们更未有保安人员劝阻，继续吸烟，杂志报道称一名目睹事件的女员工甚至弯腰替RM捡烟头，即引起热议。保安向传媒表示：「RM把他的烟头留在街上了。」 他还声称直接告诫了RM。RM被韩国网民痛骂「把韩国的坏习惯也带到日本去了」、「太丢脸」。