施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇

施明丧礼今日（4月23日）将于大围宝福纪念馆完成大殓仪式后，灵柩移往富山火葬场火化。火化仪式于10时37结束，李泳汉、李家鼎、李泳豪等先后步出礼堂及跨过火盆，李泳汉与李泳豪与李家鼎父子随即分别离开，没有交集。李泳汉被大批传媒包围，对于将李泳豪太太Agnes拒于门外，被批不近人情？李泳汉称：「呢个系妈咪最后嘅谂想法，我只系帮佢坚持到最后，不嬲都咁讲。」

李泳汉称是「正当手段」对待家人

再问花圈同样被拒并置于后楼梯？李泳汉称「呢啲我唔答」，对于对待家人的做法被形容太冷漠？李泳汉称是「正当手段」。避免有人冲进来。李家鼎与李泳豪亦被追问，李泳豪全程在李家鼎身边搀扶，李泳豪神情哀伤不停拭泪，二人未有再回应传媒问题，问到太太Anges不来，泳豪哽咽表示：「唔讲喇！」二人在工作人员及传媒包围下，登上旅游巴准备离开。

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