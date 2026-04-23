Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇

影视圈
更新时间：11:20 2026-04-23 HKT
发布时间：11:20 2026-04-23 HKT

施明丧礼今日（4月23日）将于大围宝福纪念馆完成大殓仪式后，灵柩移往富山火葬场火化。火化仪式于10时37结束，李泳汉、李家鼎、李泳豪等先后步出礼堂及跨过火盆，李泳汉与李泳豪与李家鼎父子随即分别离开，没有交集。李泳汉被大批传媒包围，对于将李泳豪太太Agnes拒于门外，被批不近人情？李泳汉称：「呢个系妈咪最后嘅谂想法，我只系帮佢坚持到最后，不嬲都咁讲。」

李泳汉称是「正当手段」对待家人

再问花圈同样被拒并置于后楼梯？李泳汉称「呢啲我唔答」，对于对待家人的做法被形容太冷漠？李泳汉称是「正当手段」。避免有人冲进来。李家鼎与李泳豪亦被追问，李泳豪全程在李家鼎身边搀扶，李泳豪神情哀伤不停拭泪，二人未有再回应传媒问题，问到太太Anges不来，泳豪哽咽表示：「唔讲喇！」二人在工作人员及传媒包围下，登上旅游巴准备离开。

相关阅读：施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆

相关阅读：施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
19小时前
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
15小时前
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
楼市动向
5小时前
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
影视圈
15小时前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
14小时前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
18小时前
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
影视圈
21小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
17小时前
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
00:38
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
奇闻趣事
2026-04-22 07:00 HKT
正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻
正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻
影视圈
13小时前