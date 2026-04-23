施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆

施明的丧礼今日（4月23日）将于大围宝福纪念馆进行大殓仪式，大殓仪式于10时15分完成，灵柩由灵车移送富山火葬场，由大仔李泳汉捧著母亲施明的遗照，细仔李泳豪陪随在侧，写「方府出殡」的灵车驶出宝福纪念馆，兄弟二人随灵车抵达，李家鼎、黄夏蕙、周润发胞姊周聪玲亦随旅游巴抵达富山。仪式期间，李家鼎与李泳豪父子一度在灵堂外与工作人员讨论细节。

施明的灵柩推出灵堂后，李家鼎步出灵堂后，虽然遮盖了部分面容，但他的眼神更见哀伤，全程眉头紧锁，双手紧握拳头交叠在身前，需要身旁亲友搀扶，场面令人心酸，最后在黄夏蕙和亲友搀扶登上旅游巴到火葬场。

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李家鼎一脸倦容无法言语

李家鼎与细仔李泳豪今早8时10分到场，一脸倦容的李家鼎被问身体状况，他指了指喉咙没开腔，李泳豪称：「佢讲唔到嘢。」不过李泳豪的太太Agnes未有现身，两人在灵堂外与早已到场的黄夏蕙打招呼并寒暄几句，约5分钟后，李泳汉在「保安队」护送下抵达，李泳汉企定影相后便步入灵，其后太太是严佩钰（Conny）与小朋友先一步进入灵堂，面带微笑。