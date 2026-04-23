Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆

影视圈
更新时间：10:54 2026-04-23 HKT
发布时间：10:54 2026-04-23 HKT

施明的丧礼今日（4月23日）将于大围宝福纪念馆进行大殓仪式，大殓仪式于10时15分完成，灵柩由灵车移送富山火葬场，由大仔李泳汉捧著母亲施明的遗照，细仔李泳豪陪随在侧，写「方府出殡」的灵车驶出宝福纪念馆，兄弟二人随灵车抵达，李家鼎、黄夏蕙、周润发胞姊周聪玲亦随旅游巴抵达富山。仪式期间，李家鼎与李泳豪父子一度在灵堂外与工作人员讨论细节。

施明的灵柩推出灵堂后，李家鼎步出灵堂后，虽然遮盖了部分面容，但他的眼神更见哀伤，全程眉头紧锁，双手紧握拳头交叠在身前，需要身旁亲友搀扶，场面令人心酸，最后在黄夏蕙和亲友搀扶登上旅游巴到火葬场。

相关阅读：施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太

李家鼎一脸倦容无法言语

李家鼎与细仔李泳豪今早8时10分到场，一脸倦容的李家鼎被问身体状况，他指了指喉咙没开腔，李泳豪称：「佢讲唔到嘢。」不过李泳豪的太太Agnes未有现身，两人在灵堂外与早已到场的黄夏蕙打招呼并寒暄几句，约5分钟后，李泳汉在「保安队」护送下抵达，李泳汉企定影相后便步入灵，其后太太是严佩钰（Conny）与小朋友先一步进入灵堂，面带微笑。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
19小时前
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
15小时前
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
楼市动向
5小时前
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
影视圈
15小时前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
14小时前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
18小时前
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
影视圈
21小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
17小时前
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
00:38
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
奇闻趣事
2026-04-22 07:00 HKT
正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻
正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻
影视圈
13小时前