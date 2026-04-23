宋宛颖进占站C位 俞可程红发劲抢眼 「魔音女团」首支MV型格登场赢尽好评掀翻Loop潮

无线全新综艺真人骚《魔音女团》（The Magic Voice），虽然上月才成功召集16位潜力女艺人成为练习生，但经过短短一个月密集式特训、及导师陈奂仁及陈洁灵的专业指导及悉心改造，16位「魔音练习生」已改头换面拍摄「魔音女团」首支MV《Lucky Star》，而节目将于5月4日起正式开播，并逢周一至周五晚翡翠台十点半播映，完美展现何为打铁趁热。

16位练习生晒骄人身段与长腿

「魔音女团」16位练习生为（排名不分先后）：李尹嫣Victoria、颖乔Ziva、邢慧敏Sharon、邓凯文Eris、宋宛颖Sabrina、倪乐琳Ellyn、王汛文Candice、卢映彤Skylar、俞可程Kanis、廖慧仪Jessica、蔡华英Emily、倪嘉雯Carmen、庄子璇Hilary、乔美莎Chelsea、陈熙蕊Blossom、叶靖仪Michelle，她们在首发MV中分别以Casual Smart及纯白色短裙造型登场，各自大晒骄人S身形及长腿劲吸睛之余，16人拼凑出来的队形及互动亦极有女团Vibe，难怪网民留言：「一定要支持魔音女团」、「MV太短了，唔够喉」、「好有女团Vibe」、「个个跳舞都好出色」、「靓到爆」、「MV好好看，好期待」，不少网民笑言只能无限翻Loop止瘾，更有网民单凭MV已预测定心水5强，「女团」热度果真有番咁上下。

宋宛颖乔美莎倪乐琳MV轮流站C位

虽然整首MV只有短短分零钟，但内容却相当丰富精彩，除了有介绍齐16名练习生、还有齐人的跳唱场面及「小组表演／互动」。在齐人跳唱场口中，明显看到16位练习生经过特训后舞动动作极流畅之余、16人的默契度亦相当足够。而有眼利网民发现，跳唱场口的C位曾不止一次出现变化，当中以擅长拉丁及Hip Hop的乔美莎Chelsea进占C位时间最长；未知是否有舞蹈底子关系，乔美莎举手投足均份外型格自信，获网民大赞极有女团Feel；另外两位在MV中曾进占C位的，还有同为港姐冠军人马的宋宛颖及倪乐琳。

俞可程红发劲抢眼



至于「小组表演／互动」环节，16位练习生亦甚为投入开放，而在众多互动中，「金发倪嘉雯」与庄子璇的练车场口最有型格及气势；不少网民对于走开清纯路线的倪嘉雯忽然染金发大感新鲜，并笑言她新Look劲抢焦。而俞可程亦换上一头红发，齐获网民赞劲抢焦。