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黄翠如与洪永城合体拍旅游节目感压力 用监控镜头遥望儿子 公开挂住囝囝惹萧正楠呷醋留言：我呢？

影视圈
更新时间：23:15 2026-04-22 HKT
发布时间：23:15 2026-04-22 HKT

洪永城与黄翠如这对萤幕「最佳CP」，近日再度合体，为TVB全新综艺节目《走过历史大地》进行拍摄，并将走访英国、法国、埃及及开罗等多地。翠如自荣升做妈妈后，首次离港近一个月，昨日，她在社交网直言挂念儿子，惹来老公萧正楠「醋意大发」。

萧正楠醋意留言获网友力撑

翠如在社交网分享照片，她透过家中的监察镜头看儿子，见「萧哈哈」站在BB床上，她不禁感性留言：「I miss u my little one！」然而，翠如的一句话却惹萧正楠呷醋，他转发贴文并表示：「Me Lea?（我呢？）」，更配上一个扁嘴的表情符号，相当搞笑。其实，去年黄翠如44岁生日时在社交网狂post母子合照，当时萧正楠已经表明醋意，如今「历史」重演，网民都笑言萧正楠在家中地位不保了。

黄翠如久休复工自勉「一天比一天进步」

除了挂念家人，翠如亦在社交网透露久未开工的心情：「罗马，你好。很久没有拍摄旅游节目，也很久没有正式开工，有点压力。跟自己说加油，要一天比一天进步。」身为「爱妻号」的萧正楠虽然呷醋，但亦力撑老婆，并暖心留言打气：「哈哈希望可以睇到妈妈拍一个好节目」，而好姊妹连诗雅亦送上鼓励：「加油呀！」

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